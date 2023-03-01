"Ужасная ночь": в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда (фото)

По словам местного губернатора Фессалии Костаса Агорастоса, первые два вагона полностью разрушены. Известно о гибели 26 людей, десятки пассажиров получили ранения и ожоги.

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В среду, 1 марта, на севере Греции, неподалеку от Темпийской долины, произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. Об этом пишет издание Associated Press.

Представители пожарной службы сообщили журналистам, что в результате происшествия погибло по меньшей мере 26 людей. Еще 85 человек получили ранения, из них 25 находятся в тяжелом состоянии.

"Процесс эвакуации продолжается и осуществляется в очень сложных условиях из-за серьезности столкновения двух поездов", — заявил представитель пожарной службы Василис Вартакояннис.

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, а в трех началось возгорание. Выживший в аварии подросток рассказал представителям СМИ, что незадолго до столкновения он почувствовал сильное торможение и увидел искры.

[ + – ] В пассажирском поезде находилось около 350 людей

По данным ЖД оператора Hellenic Train, пассажирский поезд направлялся из Афин в Салоники. На момент аварии в нем пребывало примерно 350 людей.

Местный губернатор Фессалия Костас Агорастос прокомментировал трагедию, отметив, что это была "ужасная ночь". В прямом эфире ERT чиновник сообщил, что в результате столкновения вагоны 1 и 2 полностью разрушены.

Напомним, что 26 февраля в Италии затонуло судно, на борту которого находилось около 200 мигрантов из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана. Погибли по меньшей мере 63 человек, среди которых 12 детей, в том числе младенец.

Ранее, 17 февраля, в Российской Федерации разбился вертолет Robinson, на борту которого было как минимум 5 людей. Крушение произошло возле пика Чехова на Сахалине.

В тот же день в Болгарии был обнаружен грузовик с телами 18 нелегальных мигрантов из Афганистана. Люди находились в специальном тайнике, расположенном под отсеком с перевозимым лесом.