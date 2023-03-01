"Жахлива ніч": у Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги (фото)

За словами місцевого губернатора Фессалії Костаса Агорастоса, перші два вагони повністю зруйновано. Відомо про загибель 26 людей, десятки пасажирів отримали поранення та опіки.

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У середу, 1 березня, на півночі Греції, неподалік Темпійської долини, сталося зіткнення пасажирського та вантажного поїздів. Про це пише видання Associated Press.

Представники пожежної служби повідомили журналістам, що внаслідок пригоди загинуло щонайменше 26 людей. Ще 85 людей отримали поранення, з них 25 перебувають у тяжкому стані.

"Процес евакуації продовжується і здійснюється в дуже складних умовах через серйозність зіткнення двох поїздів", — заявив представник пожежної служби Василіс Вартакояніс.

Внаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок, а в трьох почалося загоряння. Підліток, що вижив в аварії, розповів представникам ЗМІ, що незадовго до зіткнення він відчув сильне гальмування і побачив іскри.

[ + – ] У пасажирському поїзді було близько 350 людей

За даними залізничного оператора Hellenic Train, пасажирський поїзд прямував з Афін до Салоніки. На момент аварії у ньому перебувало приблизно 350 людей.

Місцевий губернатор Фессалія Костас Агорастос прокоментував трагедію, зазначивши, що це була "жахлива ніч". У прямому ефірі ERT чиновник повідомив, що внаслідок зіткнення вагони 1 та 2 повністю зруйновані.

Нагадаємо, що 26 лютого в Італії затонуло судно, на борту якого було близько 200 мігрантів з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану. Загинули щонайменше 63 особи, серед яких 12 дітей, у тому числі немовля.

Раніше, 17 лютого, в Російській Федерації розбився вертоліт Robinson, на борту якого було щонайменше 5 людей. Крах стався біля піку Чехова на Сахаліні.

У той же день у Болгарії було виявлено вантажівку з тілами 18 нелегальних мігрантів з Афганістану. Люди знаходилися в спеціальному сховищі, розташованому під відсіком з лісом, що перевозиться.