Столкновение поездов в Греции: погибло почти 50 человек, в стране вспыхнули протесты (фото, видео)

В пассажирском поезде ехали 350 человек, в основном 20-летние студенты. Причиной трагедии считают человеческий фактор и старые технологии в греческой железнодорожной сети.

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В результате столкновения пассажирского и грузового поездов на севере Греции 1 марта погибло 47 человек. Об этом сообщило 2 марта греческое издание Iefimerida.

Утром 2 марта на месте аварии работали краны, спасатели пытались разрезать вагон на части, чтобы получить доступ к пострадавшим и погибшим. Операция по поиску сосредоточены между вагоном-рестораном и вагоном второго класса.

Судмедэксперт Рубини Леонтари в беседе с журналистами сказал, что на данный момент личности жертв не установили.

[ + – ] Многие пассажири поезда были студентами в возрасте 20 лет

"Все считаются неопознанными до тех пор, пока не будет проведена идентификация методом ДНК. Это мера протокола действий при массовых катастрофах", — объяснил он.

Многие из 350 пассажиров поезда были студентами в возрасте 20 лет. Они возвращались в Салоники после выходных. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка, сообщила радиостанция ВВС.

59-летнему начальнику станции в городе Ларис предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Мужчина отрицает обвинения в правонарушении и объяснил аварию технической неисправностью.

В Греции объявили трехдневный траур после инцидента.

Волна протестов в Греции из-за столкновения поездов

Члены студенческих объединений и представители радикальных организаций в Афинах вышли на акции протеста к главному офису компании Hellenic Train, отвечающей за обслуживание греческих железных дорог, соoбщило издание Liberal.

[ + – ] Молодежь бросала в полицию камни

Демонстранты разбивали окна в офисах и пытались проникнуть в здание. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а молодежь бросала в них камни и поджигала мусорные баки.

В результате инцидентов были повреждены автобусные остановки и витрины магазинов. Движение транспорта на улицах временно закрыли.

[ + – ] Демонстранты разбивали окна в офисах и пытались проникнуть в здание

Митинги прошли в Салониках и городе Ларис, недалеко от которого произошла авария, добавила ВВС.

Во время минуты молчания в память о погибших один из демонстрантов в Ларисе сказал, что катастрофа была лишь вопросом времени.

"Железнодорожная сеть Греции полна проблем, ее составы старые, а персоналу плохо платят. Арестованный начальник станции не должен расплачиваться за всю больную систему", — отметил студент-медик с Кипра Никос Савва.

Врач из Ларисы Костас Баргиотас добавил, что все знали о ситуации с железными дорогами в Греции уже 30 лет.

Причины трагедии в Греции

В Греции никогда не работала автоматическая национальная система охраны железнодорожного транспорта. Электронная сигнализация, совместимая с системой остальных европейских стран, была установлена, но не работала. Проект ее модернизации, начатый в 2014 году, так и не завершили.

Такие системы предотвратили бы трагическую аварию, поскольку они обеспечивают "общение" поездов друг с другом и с центром управления, говорят источники Kantimerini в Министерстве инфраструктуры Греции.

Инженер из Афинского национального технического университета, эксперт и технический консультант по безопасности труда и объектов Гиоргос Периволиотис говорил о человеческом факторе.

"Обнаружение двух поездов, идущих в противоположных направлениях по одной и той же линии, — это серьезная человеческая ошибка. Должна быть сеть защиты, меры безопасности и протоколы, чтобы гарантировать работу системы даже после ошибки", — подчеркнул он.

Министр транспорта Костас Караманлис подал в отставку из-за катастрофы. Он пообещал взять на себя ответственность за неудачи властей по ремонту железнодорожной системы.

Напомним, что 23 февраля в американском штате Огайо сошел с рельс поезд Norfolk Southern, в составе которого было 20 вагонов с опасными химическими веществами.

Железнодорожного перевозчика разрешили штрафовать на 70 тысяч долларов в день за последствия аварии.