Зіткнення потягів у Греції: загинуло майже 50 людей, у країні спалахнули протести (фото, відео)

У пасажирському потязі їхали 350 осіб, переважно 20-річні студенти. Причиною трагедії вважають людський чинник і старі технології у грецькій залізничній мережі.

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Унаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів на півночі Греції 1 березня загинуло 47 людей. Про це повідомило 2 березня грецьке видання Iefimerida.

Вранці 2 березня на місці аварії працювали крани, рятувальники намагалися розрізати вагон на частини, щоб отримати доступ до постраждалих і загиблих. Операції з пошуку зосереджені між вагоном-рестораном і вагоном другого класу.

Судмедексперт Рубіні Леонтарі у розмові із журналістами сказав, що наразі особи жертв не встановили.

[ + – ] Багато пасажирів потяга були студентами віком 20 років

"Усі вважаються невідомими доти, доки не буде проведено ідентифікацію методом ДНК. Це міра протоколу дій у разі масових катастроф", — пояснив він.

Багато хто з 350 пасажирів потяга були студентами віком 20 років. Вони поверталися в Салоніки після вихідних. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що причиною катастрофи стала людська помилка, повідомила радіостанція ВВС.

59-річного начальника станції у місті Ларіс звинуватили в убивстві з необережності. Чоловік заперечує звинувачення у правопорушенні та пояснив аварію технічною несправністю.

У Греції оголосили триденну жалобу після інциденту.

Хвиля протестів у Греції через зіткнення потягів

Члени студентських об'єднань і представники радикальних організацій в Афінах вийшли на акції протесту до головного офісу компанії Hellenic Train, що відповідає за обслуговування грецьких залізниць, повідомляє видання Liberal.

[ + – ] Молодь кидала в поліцію каміння

Демонстранти розбивали вікна в офісах і намагалися поринути у будівлю. Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, а молодь кидала в них каміння та підпалювала сміттєві баки.

Унаслідок інцидентів було пошкоджено автобусні зупинки та вітрини магазинів. Рух транспорту на вулицях тимчасово закрили.

[ + – ] Демонстранти розбивали вікна в офісах і намагалися проникнути у будівлю

Мітинги відбулися у Салоніках та місті Ларіс, неподалік якого сталася аварія, додала ВВС.

Під час хвилини мовчання на згадку про загиблих один із демонстрантів у Ларисі сказав, що катастрофа була лише питанням часу.

"Залізнична мережа Греції сповнена проблем, її склади старі, а персоналу погано платять. Заарештований начальник станції не повинен розплачуватися за всю хвору систему", — зазначив студент-медик із Кіпру Нікос Сава.

Лікар із Лариси Костас Баргіотас додав, що всі знали про ситуацію із залізницями у Греції вже 30 років.

Причини трагедії у Греції

У Греції ніколи не працювала автоматична національна система охорони залізничного транспорту. Електронна сигналізація, сумісна із системою інших країн, була встановлена, але не працювала. Проєкт її модернізації, започаткований у 2014 році, так і не завершили.

Такі системи запобігли б трагічній аварії, оскільки вони забезпечують "спілкування" потягів один з одним і з центром управління, кажуть джерела Kantimerini в Міністерстві інфраструктури Греції.

Інженер з Афінського національного технічного університету, експерт і технічний консультант із безпеки праці й об'єктів Гіоргос Періволіотіс говорив про людський чинник.

"Виявлення двох потягів, що йдуть у протилежних напрямках по одній і тій же лінії, — це серйозна людська помилка. Має бути мережа захисту, заходи безпеки та протоколи, щоб гарантувати роботу системи навіть після помилки", — наголосив він.

Міністр транспорту Костас Караманліс подав у відставку через катастрофу. Він пообіцяв взяти на себе відповідальність за невдачі влади щодо ремонту залізничної системи.

Нагадаємо, що 23 лютого в американському штаті Огайо зійшов із колії потяг Norfolk Southern, у складі якого було 20 вагонів із небезпечними хімічними речовинами.

Залізничного перевізника дозволили штрафувати на 70 тисяч доларів на день за наслідки аварії.