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Зіткнення потягів у Греції: загинуло майже 50 людей, у країні спалахнули протести (фото, відео)

протести, протести у греції, протести в афінах
Фото: Getty Images | В Афінах вийшли на акції протесту до головного офісу Hellenic Train

У пасажирському потязі їхали 350 осіб, переважно 20-річні студенти. Причиною трагедії вважають людський чинник і старі технології у грецькій залізничній мережі.

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Унаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів на півночі Греції 1 березня загинуло 47 людей. Про це повідомило 2 березня грецьке видання Iefimerida.

Вранці 2 березня на місці аварії працювали крани, рятувальники намагалися розрізати вагон на частини, щоб отримати доступ до постраждалих і загиблих. Операції з пошуку зосереджені між вагоном-рестораном і вагоном другого класу.

Судмедексперт Рубіні Леонтарі у розмові із журналістами сказав, що наразі особи жертв не встановили.

Багато пасажирів потяга були студентами віком 20 років Fullscreen
Багато пасажирів потяга були студентами віком 20 років

"Усі вважаються невідомими доти, доки не буде проведено ідентифікацію методом ДНК. Це міра протоколу дій у разі масових катастроф", — пояснив він.

Багато хто з 350 пасажирів потяга були студентами віком 20 років. Вони поверталися в Салоніки після вихідних. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що причиною катастрофи стала людська помилка, повідомила радіостанція ВВС.

59-річного начальника станції у місті Ларіс звинуватили в убивстві з необережності. Чоловік заперечує звинувачення у правопорушенні та пояснив аварію технічною несправністю.

У Греції оголосили триденну жалобу після інциденту.

Хвиля протестів у Греції через зіткнення потягів

Члени студентських об'єднань і представники радикальних організацій в Афінах вийшли на акції протесту до головного офісу компанії Hellenic Train, що відповідає за обслуговування грецьких залізниць, повідомляє видання Liberal.

Молодь кидала в поліцію каміння Fullscreen
Молодь кидала в поліцію каміння

Демонстранти розбивали вікна в офісах і намагалися поринути у будівлю. Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, а молодь кидала в них каміння та підпалювала сміттєві баки.

Унаслідок інцидентів було пошкоджено автобусні зупинки та вітрини магазинів. Рух транспорту на вулицях тимчасово закрили.

Демонстранти розбивали вікна в офісах і намагалися проникнути у будівлю

Мітинги відбулися у Салоніках та місті Ларіс, неподалік якого сталася аварія, додала ВВС.

Під час хвилини мовчання на згадку про загиблих один із демонстрантів у Ларисі сказав, що катастрофа була лише питанням часу.

"Залізнична мережа Греції сповнена проблем, її склади старі, а персоналу погано платять. Заарештований начальник станції не повинен розплачуватися за всю хвору систему", — зазначив студент-медик із Кіпру Нікос Сава.

Лікар із Лариси Костас Баргіотас додав, що всі знали про ситуацію із залізницями у Греції вже 30 років.

Причини трагедії у Греції

У Греції ніколи не працювала автоматична національна система охорони залізничного транспорту. Електронна сигналізація, сумісна із системою інших країн, була встановлена, але не працювала. Проєкт її модернізації, започаткований у 2014 році, так і не завершили.

Такі системи запобігли б трагічній аварії, оскільки вони забезпечують "спілкування" потягів один з одним і з центром управління, кажуть джерела Kantimerini в Міністерстві інфраструктури Греції.

Інженер з Афінського національного технічного університету, експерт і технічний консультант із безпеки праці й об'єктів Гіоргос Періволіотіс говорив про людський чинник.

"Виявлення двох потягів, що йдуть у протилежних напрямках по одній і тій же лінії, — це серйозна людська помилка. Має бути мережа захисту, заходи безпеки та протоколи, щоб гарантувати роботу системи навіть після помилки", — наголосив він.

Міністр транспорту Костас Караманліс подав у відставку через катастрофу. Він пообіцяв взяти на себе відповідальність за невдачі влади щодо ремонту залізничної системи.

Нагадаємо, що 23 лютого в американському штаті Огайо зійшов із колії потяг Norfolk Southern, у складі якого було 20 вагонів із небезпечними хімічними речовинами.

Залізничного перевізника дозволили штрафувати на 70 тисяч доларів на день за наслідки аварії.