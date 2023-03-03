За любовь к Путину: почетного консула РФ в Нидерландах выгоняют из замка (фото)

Константин ван Влотен обустроил офис в замке Стрийтхаген, которым владеет его знакомый — художник Александр Таратынов. Дипломат называл большую войну в Украине "миссией мира" и считал, что последние 30 лет Россия была "слишком мягкой".

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Почетный консул России в Нидерландах Константин ван Влотен покинет замок Стрийтхаген в Ландграафе. В этом здании находился офис консульства с начала февраля, сообщило 2 марта издание De Volkskrant.

"Российский посол решил, что консульство больше не должно находиться в замке", — объяснил его владелец, художник Александр Таратынов, имеющий российское и голландское гражданства.

Таратынов — знакомый ван Влотена. Он пожаловался на угрозы активистов, которые обещали разгромить имение его имение и произведения его искусства, если консульство РФ не освободит замок. Мэрия Ландграафа получала жалобы местных жителей и политиков.

[ + – ] Замок Стрийтхаген в Ландграафе принадлежит художнику Александру Таратынову

Ван Влотен публично поддерживал шаги президента России Владимира Путина. В одном из прошлогодних интервью голландским СМИ он назвал полномасштабную войну РФ с Украиной "миссией мира". По его мнению, Россия была "слишком мягкой" в ​​течение последних 30 лет.

После этих высказываний горсовет Маастрихта, где находилось ранее консульство, запретил его деятельность.

Таратынов в феврале решил разместить консульство в своем замке, но на бумагах этого не оформил. Художник считает важным даже во время войны, чтобы Россия и Нидерланды поддерживали отношения и хотел предложить людям возможность для диалога именно в замке, указывают журналисты.

По информации издания, на прошлой неделе нескольким российским дипломатам сказали покинуть Нидерланды. Торговое представительство РФ в Амстердаме было закрыто, а министерство иностранных дел разрешило консульству переехать в Ландграаф.

Ван Влотен проживает в замке с женой Екатериной, консульство разместилось в муниципалитете, которое принимает более сотни беженцев из Украины, добавило издание Limburger.

Почетный консул РФ в Нидерландах обслуживал дворцы

Константин ван Влотен — российский бизнесмен, его компании предоставляли услуги кейтеринга в Санкт-Петербурге. В интервью газете Nieuwsblad 15 марта 2014 года он говорил, что обслуживал Павловский и Екатерининский дворцы, комплекс оранжерей и парк Петергоф, государственный Русский музей и Меншиковский дворец, филиал известного Эрмитажа.

В Бельгии он купил замок Шато-де-ла-Мот 18-го века и жил там около 20 лет. Ван Влотен знаком с бывшим президентом, замглавы Совбеза России Дмитрием Медведевым, отметили авторы.

Напомним, что польские и украинские активисты в Варшаве в годовщину большого вторжения 24 февраля провели акцию возле здания, где живут сотрудники посольства РФ. Активисты разбудили их взрывами и сигналами тревоги.

Правительство Австрии 2 февраля решило выслать 4 российских дипломатов, их действия признали несовместимыми с дипстатусом.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в пятницу назначил нового посла Украины в Болгарии Олесю Илащук. СМИ писали, что она никогда не была связана с дипломатией и называла себя "специалистом по сексологии и ювелирным украшениям".