За любов до Путіна: почесного консула РФ у Нідерландах виганяють із замку (фото)

Костянтин ван Влотен облаштував офіс у замку Стрійтхаген, яким володіє його знайомий художник Олександр Таратинов. Дипломат називав велику війну в Україні "місією миру" і вважав, що останні 30 років Росія була "надто м'якою".

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Почесний консул Росії у Нідерландах Костянтин ван Влотен залишить замок Стрійтхаген у Ландграафі. У цьому будинку був офіс консульства з початку лютого, повідомило 2 березня видання De Volkskrant.

"Російський посол вирішив, що консульство більше не повинно перебувати в замку", — пояснив його власник, художник Олександр Таратинов, який має російське та голландське громадянство.

Таратинов – знайомий ван Влотена. Він поскаржився на погрози активістів, які обіцяли розгромити його маєток та твори його мистецтва, якщо консульство РФ не звільнить замок. Мерія Ландграафа отримувала скарги місцевих жителів та політиків.

[ + – ] Замок Стрійтхаген у Ландграафі належить художнику Олександру Таратинову

Ван Влотен публічно підтримував кроки президента Росії Володимира Путіна. В одному із минулорічних інтерв'ю голландським ЗМІ він назвав повномасштабну війну РФ з Україною "місією миру". На його думку, Росія була "надто м'якою" протягом останніх 30 років.

Після цих висловлювань міськрада Маастріхта, де перебувало раніше консульство, заборонила його діяльність.

Таратинов у лютому вирішив розмістити консульство у своєму замку, але на паперах цього не оформив. Художник вважає важливим навіть під час війни, щоб Росія та Нідерланди підтримували стосунки та хотів запропонувати людям можливість для діалогу саме у замку, зазначають журналісти.

За інформацією видання, минулого тижня кільком російським дипломатам сказали залишити Нідерланди. Торгове представництво РФ в Амстердамі було закрите, а міністерство закордонних справ дозволило консульству переїхати до Ландграафа.

Ван Влотен проживає в замку з дружиною Катериною, консульство розмістилося у муніципалітеті, який приймає понад сотню біженців з України, додало видання Limburger.

Почесний консул РФ у Нідерландах обслуговував палаци

Костянтин ван Влотен – російський бізнесмен, його компанії надавали послуги кейтерингу в Санкт-Петербурзі. В інтерв'ю газеті Nieuwsblad 15 березня 2014 року він говорив, що обслуговував Павловський та Катерининський палаци, комплекс оранжерів та парк Петергоф, державний Російський музей та Меншиковський палац, філію відомого Ермітажу.

У Бельгії він купив замок Шато-де-ла-Мот 18 століття і жив там близько 20 років. Ван Влотен знайомий з колишнім президентом, заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим, зазначили автори.

Нагадаємо, що польські та українські активісти у Варшаві в річницю великого вторгнення 24 лютого провели акцію біля будівлі, де мешкають співробітники посольства РФ. Активісти розбудили їх вибухами та сигналами тривоги.

Уряд Австрії 2 лютого вирішив вислати 4 російських дипломатів, їхні дії визнали несумісними з дипстатусом.

У грудні минулого року президент України Володимир Зеленський у п'ятницю призначив новим послом України в Болгарії Олесю Ілащук. ЗМІ писали, що вона ніколи не була пов'язана з дипломатією і називала себе "фахівцем із сексології та ювелірних прикрас".