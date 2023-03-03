Признал вину: суд арестовал проститута, обвиняемого в убийстве создателя "Спутника V" (фото)

По данным журналистов, Алексей Змановский и ученый Андрей Ботиков поссорились из-за вида и объема сексуальных услуг. Суд в Москве отправил мужчину под стражу до 2 мая.

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Хорошевский суд Москвы в РФ арестовал до 2 мая Алексея Змановского, которого обвиняют в убийстве одного из создателей российской вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Змановского меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в суде.

[ + – ] Алексей Змановский в суде [ + – ] Алексей Змановский в суде

По данным Следственного комитета РФ, накануне, 2 марта, Змановский, находясь в квартире Ботикова на улице Рогова, поссорился с ученым и задушил его ремнем.

Как пишет интернет-издание Mash, 29-летний Змановский — уроженец Калуги, в Москве он оказывает сексуальные услуги мужчинам за материальное вознаграждение. Предположительно, он поссорился с пригласившим его на дом ученым из-за объема и вида интима. Как утверждает СМИ, после убийства Змановский обокрал Ботикова.

На теле погибшего нашли несколько ножевых ранений и ссадин, а также следы удушения.

По информации журналистов, у Змановского есть соучастница — 18-летняя подруга Ольга Дубойская, которая также приехала в столицу РФ из Калуги. Она ожидала мужчину в подъезде дома. Девушку тоже задержали.

Во время допроса в полиции мужчина полностью признал вину. РИА Новости пишет, что Змановского уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Обвиняемому в убийстве грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня Фокус уже рассказывал об убийстве Ботикова. Он работал старшим научным сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он был соавтором патента на вакцину "Спутник V", президент РФ Владимир Путин наградил ученого за разработку препарата.

Позже стало известно, что Ботикова убил мужчина, оказывающий сексуальные услуги. До этого он уже отсидел в тюрьме 10 лет за похищение человека.

1 марта росСМИ сообщали, что в Москве при странных обстоятельства умер теневой банкир и экс-советник Кадырова Петр Чувилин. Он был в курсе того, где прячут теневые капиталы руководители Чечни и высокопоставленные российские силовики.