Визнав провину: суд заарештував проститута, якого обвинувачують у вбивстві творця "Супутника V" (фото)

За даними журналістів, Олексій Змановський та вчений Андрій Ботіков посварилися через вид та обсяг сексуальних послуг. Суд у Москві відправив чоловіка під варту до 2 травня.

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Хорошевський суд Москви в РФ заарештував до 2 травня Олексія Змановського, якого звинувачують у вбивстві одного із творців російської вакцини "Супутник V" Андрія Ботікова. Про це у п'ятницю, 3 березня, повідомило агентство РІА Новини із посиланням на пресслужбу суду.

"Суд задовольнив прохання слідчого про обрання щодо Олексія Змановського запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", — розповіли в суді.

[ + – ] Олексій Змановський у суді [ + – ] Олексій Змановський у суді

За даними Слідчого комітету РФ, напередодні, 2 березня, Змановський, побувавши у квартирі Ботікова на вулиці Рогова, посварився з ученим та задушив його поясом.

Як пише інтернет-видання Mash, 29-річний Змановський — уродженець Калуги, у Москві він надає сексуальні послуги чоловікам за матеріальну винагороду. Імовірно, він посварився з ученим, що запросив його додому, через обсяг і вид інтиму. Як стверджує ЗМІ, після вбивства Змановський обікрав Ботікова.

На тілі загиблого знайшли кілька ножових поранень та синців, а також сліди задушення.

За інформацією журналістів, Змановський має співучасницю — 18-річну подругу Ольгу Дубойську, яка також приїхала до столиці РФ з Калуги. Вона чекала на чоловіка в під'їзді будинку. Дівчину також затримали.

Під час допиту у поліції чоловік повністю визнав провину. РИА Новости пише, що Змановського вже притягали до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин.

Обвинуваченому у вбивстві загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні Фокус уже розповідав про вбивство Ботікова. Він працював старшим науковим співробітником НДЦ епідеміології та мікробіології імені Н. Ф. Гамалії. Він був співавтором патенту на вакцину "Супутник V", президент РФ Володимир Путін нагородив вченого за розробку препарату.

Згодом стало відомо, що Ботікова вбив чоловік, який надає сексуальні послуги. До цього він уже відсидів у в'язниці десять років за викрадення людини.

1 березня росЗМІ повідомляли, що в Москві за дивних обставин помер тіньовий банкір та ексрадник Кадирова Петро Чувілін. Він був у курсі того, де ховають тіньові капітали керівники Чечні та високопоставлені російські силовики.