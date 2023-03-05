"Дух советского времени": с ж/д вокзала в Риге сняли надпись на русском языке (фото)

По словам министра транспорта Латвии Яниса Витенбергса, это "символичный и одновременно значительный момент" для него лично и для всего общества. В соцсетях на решение правительства отреагировали неоднозначно.

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В субботу, 4 марта, со здания Центрального железнодорожного вокзала в столице Латвии Риге демонтировали надпись на русском языке — непосредственно слово "вокзал". Об этом у себя в Facebook сообщил министр транспорта страны Янис Витенбергс.

"Найди разницу", — написал чиновник, опубликовав две фотографии, сделанные на фоне главного латышского вокзала. На первом снимке еще есть надпись "вокзал", на втором — уже нет. При этом на здании осталась верхняя надпись на латышском языке и нижняя — на английском.

[ + – ] "Найди разницу", — написал Янис Витенбергс под опубликованными фото

Глава транспортного ведомства назвал демонтаж указателя на русском языке символическим жестом.

"Это символический и значимый момент для нас как общества и для меня как министра транспорта", — прокомментировал Витенбергс.

По его словам, название вокзала на русском языке на протяжении последних лет не имело никакого практического значения.

"Оно [название], как и памятник оккупации, поддерживало лишь дух советского времени в самом сердце столицы", — подчеркнул министр.

Демонтаж надписи на вокзале в Риге: реакция общества

Под публикацией Витенбергса к вечеру 5 марта было опубликовано почти тысячу комментариев. Многие позитивно отнеслись к такому решению правительства.

"Спасибо! Очень хорошо, что язык террористов смывается со стены вокзала в столице Латвии", — написал пользователь под ником Aldi Kapte.

Некоторые отреагировали на демонтаж указателя с юмором.

"Отправьте это Путину, чтобы он увидел, на что способна Латвия", — прокомментировала Edite Aleidzane.

Часть латышей возмутилась, что власти занимаются вопросами такого рода вместо того, чтобы сосредоточиться на благоустройстве столицы.

"Слуга народа. Проделана тяжелая работа. Лучше бы тех бомжей и наркоманов выгнали", — высказала свое мнение пользователь Lu Lu.

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При этом подписчики министра, оставившие комментарии на русском языке, негативно отреагировали на демонтаж указателя.

"Когда была война, в СССР продолжали учить немецкий в школах. Когда была советская власть, латышский учили во всех школах в республике. В нашей стране 25% русские. Англичан заметно меньше. Что не так?" — спрашивает некий Wilbert Eckart.

Напомним, 23 августа 2022 года в Риге начали демонтаж памятника советским воинам-освободителям города в соответствии с решением властей. Против сноса объекта выступили 50 демонстрантов, часть из них задержала полиция.

На этой неделе, 3 марта, президент Латвии Эгилс Левитс во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что государство выделило на военную помощь Украине более 1% своего ВВП и не собираются останавливаться на достигнутом.