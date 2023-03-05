"Дух радянського часу": із залізничного вокзалу в Ризі зняли напис російською мовою (фото)

За словами міністра транспорту Латвії Яніса Вітенбергса, це "символічний та водночас значний момент" для нього особисто і для всього суспільства. У соцмережах на рішення уряду відреагували неоднозначно.

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У суботу, 4 березня, із будівлі Центрального залізничного вокзалу у столиці Латвії Ризі демонтували напис російською мовою — саме слово "вокзал". Про це у Facebook повідомив міністр транспорту країни Яніс Вітенбергс.

"Знайди різницю", — написав чиновник, опублікувавши дві фотографії, зроблені на тлі головного латиського вокзалу. На першому знімку ще є напис "вокзал", на другому вже немає. При цьому на будівлі залишився верхній напис латиською мовою і нижній — англійською.

[ + – ] "Знайди різницю", — написав Яніс Вітенбергс під опублікованими фото

Глава транспортного відомства назвав демонтаж вказівника російською символічним жестом.

"Це символічний та значущий момент для нас як суспільства та для мене як міністра транспорту", — прокоментував Вітенбергс.

За його словами, назва вокзалу російською мовою протягом останніх років не мала жодного практичного значення.

"Вона [назва], як і пам'ятник окупації, підтримувала лише дух радянського часу в самому серці столиці", — наголосив міністр.

Демонтаж напису на вокзалі у Ризі: реакція суспільства

Під публікацією Вітенбергса до вечора 5 березня було опубліковано майже тисячу коментарів. Багато хто позитивно ставився до такого рішення уряду.

"Дякую! Дуже добре, що мова терористів змивається зі стіни вокзалу в столиці Латвії", — написав користувач під ніком Aldi Kapte.

Дехто відреагував на демонтаж вказівника з гумором.

"Надправте це Путіну, щоб він побачив, на що здатна Латвія", — прокоментувала Edite Aleidzane.

Частина латвійців обурилася, що влада займається такими питаннями замість того, щоб зосередитися на благоустрої столиці.

"Слуга народу. Зроблено важку роботу. Краще б тих бомжів і наркоманів вигнали", — висловила свою думку користувачка з ніком Lu Lu.

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При цьому підписники міністра, які залишили коментарі російською мовою, негативно відреагували на демонтаж покажчика.

"Коли була війна, в СРСР продовжували вивчати німецьку в школах. Коли була радянська влада, латиську вчили у всіх школах в республіці. У нашій країні 25% росіяни. Англійців помітно менше. Що не так?" — Запитує якийсь Wilbert Eckart.

Нагадаємо, 23 серпня 2022 року в Ризі розпочали демонтаж пам'ятника радянським воїнам-визволителям міста відповідно до рішення влади. Проти знесення об'єкту виступили 50 демонстрантів, частину з них затримала поліція.

Цього тижня, 3 березня, президент Латвії Егілс Левітс під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що держава виділила на військову допомогу Україні понад 1% свого ВВП і не має наміру зупинятися на досягнутому.