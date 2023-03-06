Вместе с друзьями-мусульманами: Лавров заявил о формировании демократичного мира (видео)

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва и страны исламского мира отвергают западные "ультралиберальные ценности"..

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что его страна вместе с мусульманскими государствами поддерживает построение более справедливого, демократичного, многополярного мироустройства, которое опирается на принципы ООН. Об этом глава МИД РФ сказал во время выступления на встрече Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", пишет "РЕН ТВ".

В ходе своего выступления Лавров назвал РФ "государством-цивилизацией", поддерживающим хорошие отношения со странами исламского мира.

"Вместе с друзьями из мусульманских государств мы выступаем за формирование более справедливого, демократичного, опирающегося на принципы устава ООН многополярного мироустройства", — сказал Лавров.

[ + – ] Сергей Лавров о формировании демократичного многополярного мира

Глава МИД России также подчеркнул, что Москва и ее исламские партнеры отвергают "ультралиберальные ценности", которые якобы навязываются со стороны западных стран.

Напомним, что 3 марта на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели Сергей Лавров сказал, что РФ якобы пытается остановить начатую против нее войну "с использованием украинцев", чем вызвал смех у присутствующих.

Еще мы писали о том, что Сергей Лавров не смог лично посетить Конференцию по разоружению в Женеве, которая состоялась 1 марта, в связи с санкционными ограничениями, введенными Евросоюзом.

Ранее, 15 февраля, в ходе выступления перед Государственной Думой РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия намерена поддерживать так называемое "освобождение народов" с островов Майотта и Чагос от колонизации Франции и Великобритании.