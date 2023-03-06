За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Москва та країни ісламського світу відкидають західні "ультраліберальні цінності".

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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що його країна разом із мусульманськими державами підтримує побудову більш справедливого, демократичного, багатополярного світоустрою, що спирається на принципи ООН. Про це глава МЗС РФ сказав під час виступу на зустрічі Групи стратегічного бачення "Росія — Ісламський світ", пише "РЕН ТВ".

У процесі свого виступу Лавров назвав РФ "державою-цивілізацією", яка підтримує хороші відносини з країнами ісламського світу.

"Разом з друзями з мусульманських держав ми виступаємо за формування справедливішого, демократичнішого багатополярного світоустрою, що спирається на принципи статуту ООН", — сказав Лавров.

[ + – ] Сергій Лавров щодо формування демократичного багатополярного світу

Глава МЗС Росії також наголосив, що Москва та її ісламські партнери відкидають "ультраліберальні цінності", які нібито нав'язуються з боку західних країн.

Нагадаємо, що 3 березня на форумі Raisina Dialogue у Нью-Делі Сергій Лавров сказав, що РФ нібито намагається зупинити розпочату проти неї війну "з використанням українців", чим викликав сміх у присутніх.

Ще ми писали про те, що Сергій Лавров не зміг особисто відвідати Конференцію з роззброєння в Женеві, яка відбулася 1 березня, у зв'язку з обмеженнями санкцій, введеними Євросоюзом.

Раніше, 15 лютого, під час виступу перед Державною Думою РФ Сергій Лавров також заявив, що Росія має намір підтримувати так зване "звільнення народів" з островів Майотта та Чагос від колонізації Франції та Великобританії.