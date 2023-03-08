В Турции назвали предварительную сумму ущерба от землетрясений

В Министерстве сельского и лесного хозяйства подчеркнули, что происшествие привело к значительному спаду экспорта Турции.

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Ущерб Турции после череды разрушающих землетрясений предварительной оценивается в 80 миллиардов долларов. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, сообщает портал Gazete Duvar.

Прошло несколько недель после страшных подземных толчков в стране, которые лишили жизни нескольких тысяч людей в Турции, а без жилья и вовсе остались сотни тысяч граждан.

"Мы столкнулись с очень неприятным событием, приблизительная цифра (ущерба, — ред.) составляет 80 миллиардов долларов. Я могу только сказать, что ущерб Управления водных ресурсов от этого землетрясения составил около 22 миллиардов лир (около 1,5 млрд долларов, — ред.)", — заявил Вахит Киришчи.

Кроме того, землетрясение нанесло значительный ущерб турецкому экспорту, как отметили в ведомстве. Если ранее он из 11 провинций составлял 2,947 млрд долларов, то сейчас всего 1,783 млрд долларов. Сколько времени понадобится на восстановление до прежнего уровня — предсказать в Турции не могут.

Стоит отметить, что 7 марта официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявляла, что общий ущерб от стихийного бедствия может превышать 100 миллиардов долларов.

"Из проводимых на сегодняшний день подсчетов становится понятно, что цифра убытков, представленная правительством и поддержанная международными партнерами, будет превышать 100 миллиардов долларов", — в частности, прокомментировала она.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, из-за которого погибло не менее 52 тысяч человек. Многие из них были раздавлены в результате обрушения зданий во время подземных толчков.