У Туреччині назвали попередню суму збитків від землетрусів

У Міністерстві сільського та лісового господарства наголосили, що пригода призвела до значного спаду експорту Туреччини.

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Збитки Туреччини після низки землетрусів попередньо оцінюються у 80 мільярдів доларів. Про це заявив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі, повідомляє портал Gazete Duvar.

Минуло кілька тижнів після страшних підземних поштовхів у країні, які позбавили життя кількох тисяч людей у Туреччині, а без житла залишилися сотні тисяч громадян.

"Ми зіткнулися з дуже неприємною подією, приблизна цифра (збитки, — ред.) становить 80 мільярдів доларів. Я можу тільки сказати, що збитки Управління водних ресурсів від цього землетрусу склали близько 22 мільярдів лір (близько 1,5 млрд доларів, — ред.) .)", — заявив Вахіт Кірішчі.

Крім того, землетрус завдав значної шкоди турецькому експорту, як зазначили у відомстві. Якщо раніше він із 11 провінцій становив 2,947 млрд доларів, то зараз лише 1,783 млрд доларів. Скільки часу знадобиться на відновлення до колишнього рівня — передбачити у Туреччині не можуть.

Варто зазначити, що 7 березня офіційна представниця Програми розвитку ООН у Туреччині Луїза Вінтон заявляла, що загальна шкода від стихійного лиха може перевищувати 100 мільярдів доларів.

"З підрахунків, що проводяться на сьогоднішній день, стає зрозуміло, що цифра збитків, представлена урядом і підтримана міжнародними партнерами, перевищуватиме 100 мільярдів доларів", — прокоментувала вона.

Нагадаємо, що 6 лютого в Туреччині стався руйнівний землетрус, через який загинуло щонайменше 52 тисячі людей. Багато хто з них був роздавлений внаслідок обвалення будівель під час підземних поштовхів.