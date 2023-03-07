Збитки Туреччини від нещодавніх землетрусів становитимуть понад $100 млрд, — ООН

Наступного тижня заплановано велику конференцію з донорами, під час якої сподіваються зібрати кошти для допомоги жертвам природної катастрофи.

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Збитки, завдані Туреччині внаслідок нещодавніх землетрусів, можуть перевищити $100 млрд. Про це у вівторок, 7 березня, на пресконференції заявила офіційна представниця Програми розвитку ООН у Туреччині Луїза Вінтон. Її слова повідомляє агентство Reuters.

Зустріч із журналістами пройшла перед великою конференцією донорів, проведення якої заплановано наступного тижня.

"З підрахунків, що проводяться на сьогоднішній день, стає зрозуміло, що цифра збитків, представлена урядом і підтримана міжнародними партнерами, перевищуватиме 100 мільярдів доларів", — зокрема, прокоментувала вона.

Внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії 6 лютого загинуло понад 52 тис. людей. Багато хто з них був роздавлений внаслідок обвалення будівель під час підземних поштовхів.

Представниця ООН назвала вигляд постраждалої турецької провінції Хатай "апокаліптичним".

"Потреби величезні, але ресурсів мало", — наголосила вона.

Попередня сума збитків у Туреччині, озвучена Вінтон, буде використана як основа під час конференції донорів для мобілізації коштів для жертв природної катастрофи. Вона має пройти у столиці Бельгії Брюсселі 16 березня.

Раніше, як зазначає Reuters, Світовий банк оцінював збитки Туреччини приблизно $34,2 млрд.

Нагадаємо, 8 лютого читачка Фокусу Тетяна, яка проживає в місті Іскендерун, що постраждала від стихії, розповіла про наслідки землетрусу. За її словами, через підземні поштовхи було зруйновано майже все місто, будинків на вулицях практично не залишилося.

1 березня Туреччину сколихнули два нові землетруси. Підземні поштовхи було зафіксовано в турецькому місті Кахраманмараш, яке раніше сильно постраждало від масштабного землетрусу.