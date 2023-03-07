Ущерб Турции от недавних землетрясений составит более $100 млрд, — ООН
На следующую неделю запланирована большая конференция с донорами, во время которой надеются собрать средства для помощи жертвам природной катастрофы.
Ущерб, нанесенный Турции в результате недавних землетрясений, может превысить $100 млрд. Об этом во вторник, 7 марта, на пресс-конференции заявила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон. Ее слова передает агентство Reuters.
Встреча с журналистами прошла перед большой конференцией доноров, проведение которой запланировано на следующую неделю.
"Из проводимых на сегодняшний день подсчетов становится понятно, что цифра убытков, представленная правительством и поддержанная международными партнерами, будет превышать 100 миллиардов долларов", — в частности, прокомментировала она.
В результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля погибли более 52 тыс. человек. Многие из них были раздавлены в результате обрушения зданий во время подземных толчков.
Представитель ООН назвала вид пострадавшей турецкой провинции Хатай "апокалиптическим".
"Потребности огромные, но ресурсов мало", — подчеркнула она.
Предварительная сумма ущерба в Турции, озвученная Винтон, будет использована в качестве основы во время конференции доноров для мобилизации средств для жертв природной катастрофы. Она должна пройти в столице Бельгии Брюсселе 16 марта.
Ранее, как отмечает Reuters, Всемирный банк оценивал ущерб Турции примерно в $34,2 млрд.
Напомним, 8 февраля читательница Фокуса Татьяна, проживающая в пострадавшем от стихии городе Искендерун, рассказала о последствиях землетрясения. По ее словам, из-за подземных толчков был разрушен почти весь город, домов на улицах практически не осталось.
1 марта Турцию всколыхнули два новых землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы в турецком городе Кахраманмараш, который ранее сильно пострадал от масштабного землетрясения.