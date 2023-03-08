"И что он принес?": глава правящей партии Грузии заявил, что майдан в Украине привел к войне

Иракли Кобахидзе считает, что следствием Революции достоинства стало то, что Украина потеряла 20% территорий. Примечательно, что в результате российско-грузинской войны под оккупацией находятся более 20% территории страны.

Related video

Глава правящей партии в Грузии "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе заявил, что вторжение России в Украину стало следствием Революции достоинства, которая началась в 2013 году. По его словам, этого и хотят грузинские "радикалы", которые вышли на протесты в Тбилиси после принятия закона об "иностранных агентах". Об этом сообщает издание "Новости Грузия".

"Что Майдан принес Украине — на следующий год в Украине началась война, во время которой они потеряли Крым и большую часть Луганщины и Донетчины, продолжением всего этого есть война, которая сейчас происходит в Украине. В целом Украина потеряла 20% территории страны", — сказал он.

Так политик отреагировал на слова депутатки Европарламента Виолы фон Крамон о том, что грузинские власти предали свою страну, конституцию, свое европейское будущее и народ.

Комментируя это заявление, Иракли Кобахидзе назвал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили "грузинским Януковичем".

Отметим, что в результате российско-грузинской войны в 1992 и 2008 годах Грузия потеряла более 20% своих территорий. Морское побережье страны составляет 310 километров, более 200 — под оккупацией РФ.

"Это результат процессов, которых хотят радикалы в Грузии, которых поддерживает Виола фон Крамон. Мы будем действовать не согласно повестке дня радикалов, Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества", — заявил глава партии.

Грузинский политик также считает, что закон об "иноагентах" лишь уточняет, "чьим добросовестным или нечестным целям и задачам служат конкретные организации — народу Грузии или иностранным силам".

Напомним, 8 марта МИД Украины выступил с поддержкой грузинских митингующих. Украинские дипломаты отметили, что Грузия должна неуклонно гарантировать гражданам право на мирный протест. Закон об "иноагентах", по мнению ведомства, противоречит европейским ценностям.

7 марта тысячи грузинов вышли на улицы Тбилиси с мирным протестом против принятого документа. Митинг закончился стычками с полицией. Правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, а 66 человек были задержаны.

8 марта протесты продолжились. Женщины вышли на марш против закона. В столице Грузии также запланирован вечерний митинг.