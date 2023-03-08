"І що він приніс?": голова правлячої партії Грузії заявив, що майдан в Україні призвів до війни

Іраклі Кобахідзе вважає, що наслідком Революції гідності стало те, що Україна втратила 20% території. Примітно, що внаслідок російсько-грузинської війни під окупацією перебувають понад 20% території країни.

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Голова правлячої партії в Грузії "Грузинська мрія" Іраклі Кобахідзе заявив, що вторгнення Росії в Україну стало наслідком Революції гідності, яка розпочалася у 2013 році. За його словами, цього і хочуть грузинські "радикали", які вийшли на протести у Тбілісі після ухвалення закону про "іноземних агентів". Про це повідомляє видання "Новини Грузія".

"Що Майдан приніс Україні — наступного року в Україні розпочалася війна, під час якої вони втратили Крим та більшу частину Луганщини і Донеччини, продовженням усього цього є війна, яка зараз відбувається в Україні. Загалом Україна втратила 20% території країни", — сказав він.

Так політик відреагував на слова депутатки Європарламенту Віоли фон Крамон про те, що грузинська влада зрадила свою країну, конституцію, своє європейське майбутнє та народ.

Коментуючи цю заяву, Іраклі Кохабідзе назвав колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі "грузинським Януковичем".

Зазначимо, що внаслідок російсько-грузинської війни у 1992 та 2008 роках Грузія втратила понад 20% своєї території. Морське узбережжя країни становить 310 кілометрів, понад 200 – під окупацією РФ.

"Це результат процесів, яких хочуть радикали в Грузії, яких підтримує Віола фон Крамон. Ми будемо діяти не згідно з порядком денним радикалів, Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства", — заявив голова партії.

Грузинський політик також вважає, що закон про "іноагентів" лише уточнює, "чиїм сумлінним чи нечесним цілям і завданням служать конкретні організації — народу Грузії чи іноземним силам".

Нагадаємо, 8 березня МЗС України виступило з підтримкою грузинських мітингувальників. Українські дипломати наголосили, що Грузія має неухильно гарантувати громадянам право на мирний протест. Закон про "іноагентів", на думку відомства, суперечить європейським цінностям.

7 березня тисячі грузинів вийшли на вулиці Тбілісі з мирним протестом проти ухваленого документа. Мітинг закінчився сутичками з поліцією. Правоохоронці застосовували водомети та сльозогінний газ, а 66 осіб було затримано.

8 березня протести продовжились. Жінки вийшли на марш проти закону. У столиці Грузії також заплановано вечірній мітинг.