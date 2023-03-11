Поездка в Европу и $1 млн: женщина осталась ни с чем из-за простой ошибки в телевикторине

Уроженка Луизианы Мики должна была разгадать скрытое слово в викторине, но неправильно назвала следующую букву. Это стоило женщине потенциального приза в 1 миллион долларов и поездки в Хорватию.

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Одна простая ошибка девушки Мики из Луизианы, участницы популярного в США телешоу "Колесо Фортуны", стоила ей главного приза — одного миллиона долларов. Об этом сообщает New York Post.

Женщина должна была угадать слово fireplace (перевод с английского языка — камин) по подсказке "Ревущий огонь в …", были открыты буквы A и E. В процессе игры были открыты буквы A и E, и девушка уже мечтала о главном денежном призе и отдыхе в Хорватии. Однако, она проиграла, назвав букву S, которой нет в слове. Аудитория оживленно отреагировала на этот неверный ответ.

Шоу выходит в своем нынешнем формате с 1983 года Фото: ABC

За все время проведения телевикторины "Колесо Фортуны" только три участника сумели выиграть миллион долларов. Шоу выходит в своем нынешнем формате с 1983 года.

Недавно произошел другой забавный случай, связанный с лотереей. В США победителю Powerball выплатили меньше 50% от выигранных $2 млрд. Американец Эдвин Кастро мог получить всю сумму целиком, однако это растянулось бы на 30 ежегодных платежей. Поэтому мужчина выбрал другой вариант, но после вычета всех налогов ему досталось $997,6 млн.

Ранее Фокус писал, что в США женщина выиграла в лотерею более 750 миллионов долларов. Она приобрела выигрышный билет в одном из продуктовых магазинов в США, а когда узнала сумму выигрыша, была шокирована.

Также сообщалось, что в Канаде семья выиграла джекпот в лотерее, но не смогла получить свой приз, поскольку опоздала с предъявлением билета на пять дней. Организаторы лотереи не смогли нарушить правила и выдать приз победителям.