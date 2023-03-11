Поїздка до Європи та $1 млн: жінка залишилася ні з чим через просту помилку в телевікторині

Уродженка Луїзіани Мікі мала розгадати приховане слово у вікторині, але неправильно назвала наступну букву. Це коштувало жінці потенційного призу у 1 мільйон доларів та подорожі до Хорватії.

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Одна проста помилка дівчини Мікі з Луїзіани, учасниці популярного в США телешоу "Колесо Фортуни", коштувала їй головного призу одного мільйона доларів. Про це повідомляє New York Post.

Жінка повинна була вгадати слово fireplace (переклад з англійської мови — камін) за підказкою "Тріскаючий вогонь у …", були відкриті літери A та E. У процесі гри були відкриті літери A та E, і дівчина вже мріяла про головний грошовий приз та відпочинок у Хорватії. Проте, вона програла, назвавши букву S, якої немає у слові. Аудиторія жваво відреагувала на цю невірну відповідь.

Шоу виходить у своєму теперішньому форматі з 1983 року Фото: ABC

За весь час проведення телевікторини "Колесо Фортуни" лише три учасники зуміли виграти мільйон доларів. Шоу виходить у своєму сьогоднішньому форматі з 1983 року.

Нещодавно стався інший кумедний випадок, пов'язаний із лотереєю. У США переможцю Powerball виплатили менше 50% від виграних $2 млрд. Американець Едвін Кастро міг отримати всю суму цілком, проте це розтягнулося на 30 щорічних платежів. Тому чоловік вибрав інший варіант, але після вирахування всіх податків йому дісталося $997,6 млн.

Раніше Фокус писав, що у США жінка виграла у лотерею понад 750 мільйонів доларів. Вона придбала виграшний квиток в одному з продуктових магазинів у США, а коли дізналася про суму виграшу, була шокована.

Також повідомлялося, що в Канаді сім'я виграла джекпот у лотереї, але не змогла отримати свого призу, оскільки запізнилася з пред'явленням квитка на п'ять днів. Організатори лотереї не змогли порушити правила та видати приз переможцям.