Впервые за три года: Китай выдает визы для туристов после пандемии COVID-19

Местные власти после ослабления ограничений рассчитывают, что приток путешественников даст новый импульс для инвестиций в экономику Пекина.

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С завтрашнего дня, 15 марта Китай возобновляет выдачу туристических виз после пандемии коронавируса для иностранных граждан. Об этом сообщает консульская служба Министерства иностранных дел КНР, передает Reuters.

Пекин вновь откроет свои границы для иностранных туристов впервые за три года после начала пандемии COVID-19, разрешив выдавать все категории виз. Данный шаг стал возможным на фоне отмены острых ограничений, ранее действовавших в стране в связи с ростом числа заболеваний от пандемии коронавируса.

По информации МИД Китая, иностранные граждане, имеющие визы, выданные до 28 марта 2020 года и до сих пор действующие, также смогут въехать в страну.

Ведомство ожидает, что приток иностранных граждан даст экономике КНР новый импульс на фоне сильных ухудшений за последнее десятилетие показателей динамики роста ВВП.

"Новая визовая политика также позволит возобновить безвизовые поездки для туристов на о. Хайнань, для пассажиров, прибывающих на круизных лайнерах в Шанхай, а также для туристических групп из Гонконга, Макао и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в южные регионы страны", — подчеркивается в сообщении МИД.

Пандемия COVID-19 в Китае

Вспышка вируса COVID-19 была впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 пандемией.

После начала одной из самых смертельных в истории пандемий, большинство стран закрыли границы и ввели жесткие карантинные ограничения. Во многих странах к лету 2022 года почти все они были отменены, однако Китай, в связи с ростом числа заболеваний от пандемии коронавируса продолжил оставаться закрытым от внешнего мира.

На фоне ухудшения экономической ситуации и жестких карантинных ограничений в стране в ноябре 2022 года Китай всколыхнули масштабные протесты. В итоге с начала декабря Китай резко сменил политику, отменив почти все внутренние COVID-ограничения. А с 8 января 2023 года Китай начал открывать границы для иностранцев при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

По данным статистики, на 14 марта 2023 в Китае зафиксировано 221 955 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от пандемии COVID-19 в Китае составляет 5 213 человек.

Напомним, в конце января Китай отменил жесткие карантинные ограничения для прибывающих в страну туристов, а также снял ограничения на передвижение своих граждан внутри страны из-за пандемии Covid-19.

Также, 23 декабря 2022 года в Китае было зафиксировано рекордное количество заболеваний вирусом COVID-19 — 37 млн человек за один день.