Уперше за три роки: Китай видає візи для туристів після пандемії COVID-19

Місцева влада після послаблення обмежень розраховує, що наплив мандрівників дасть новий імпульс для інвестицій в економіку Пекіна.

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Відзавтра, 15 березня, Китай відновлює видачу туристичних віз після пандемії коронавірусу для іноземних громадян. Про це повідомляє консульська служба Міністерства закордонних справ КНР, повідомляє Reuters.

Пекін знову відкриє свої кордони для іноземних туристів уперше за три роки після початку пандемії COVID-19, дозволивши видавати всі категорії віз. Цей крок став можливим на тлі скасування гострих обмежень, які раніше діяли в країні у зв'язку зі зростанням кількості захворювань від пандемії коронавірусу.

За інформацією МЗС Китаю, іноземні громадяни, які мають візи, видані до 28 березня 2020 року і досі чинні, також зможуть в'їхати в країну.

Відомство очікує, що приплив іноземних громадян дасть економіці КНР новий імпульс на тлі сильних погіршень за останнє десятиліття показників динаміки росту ВВП.

"Нова візова політика також дасть змогу відновити безвізові поїздки для туристів на о. Хайнань, для пасажирів, що прибувають круїзними лайнерами до Шанхаю, а також для туристичних груп із Гонконгу, Макао та країн Асоціації держав Південно-Східної Азії в південні регіони країни", — наголошується в повідомленні МЗС.

Пандемія COVID-19 у Китаї

Спалах вірусу COVID-19 було вперше зафіксовано у грудні 2019 року в китайському місті Ухань. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я визнала COVID-19 пандемією.

Після початку однієї з найсмертельніших в історії пандемій, більшість країн закрили кордони і ввели жорсткі карантинні обмеження. У багатьох країнах до літа 2022 року майже всі вони були скасовані, проте Китай, у зв'язку зі зростанням кількості захворювань від пандемії коронавірусу, продовжив залишатися закритим від зовнішнього світу.

На тлі погіршення економічної ситуації та жорстких карантинних обмежень у країні в листопаді 2022 року Китай сколихнули масштабні протести. У підсумку з початку грудня Китай різко змінив політику, скасувавши майже всі внутрішні COVID-обмеження. А з 8 січня 2023 року Китай почав відкривати кордони для іноземців за наявності негативного результату тесту на коронавірус.

За даними статистики, на 14 березня 2023 року в Китаї зафіксовано 221 955 випадків зараження коронавірусом Covid-19. Загальна кількість смертей від пандемії COVID-19 у Китаї становить 5213 осіб.

Нагадаємо, наприкінці січня Китай скасував жорсткі карантинні обмеження для туристів, що прибувають в країну, а також зняв обмеження на пересування своїх громадян усередині країни через пандемію Covid-19.

Також, 23 грудня 2022 року в Китаї було зафіксовано рекордну кількість захворювань на вірус COVID-19 — 37 млн осіб за один день.