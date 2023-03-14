Похожа на человека: мужчина заметил призрачную фигуру, стоящую на обочине дороги (видео)

Водитель грузовика Уильям Черч ехал по одной из самых опасных дорог Аризоны. Мужчина запечатлел на камеру своего автомобиля необычный силуэт, которой показался ему призрачным явлением.

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Уильям Черч ехал по шоссе 87 штата Аризона в 02:30 ночи и с помощью камеры, установленной на его грузовике, заметил необъяснимый блик на обочине дороги. Об этом рассказывает Fox 10 News.

Фигура неподвижно стояла на обочине и водитель решил проверить запись со своей приборной камеры. С удивлением он увидел жуткий призрачный силуэт, описав ее как стоящую человеческую фигуру с виднеющимися ногами, и добавил, что других машин в поле зрения не было.

Стоит отметить, что шоссе SR 87 считается одной из самых опасных дорог Аризоны.

Шоссе SR 87 считается одной из самых опасных дорог Аризоны Фото: FOX News

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