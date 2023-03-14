Схожа на людину: чоловік помітив примарну фігуру, що стоїть на узбіччі дороги (відео)

Водій вантажівки Вільям Черч їхав по одній з найнебезпечніших доріг Арізони. Чоловік зафіксував на камеру свого автомобіля незвичайний силует, якій здався йому примарним явищем.

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Вільям Черч їхав по шосе 87 штату Арізона о 02:30 ночі й за допомогою камери, встановленої на його вантажівці, помітив незрозумілий відблиск на узбіччі дороги. Про це розповідає Fox 10 News.

Фігура нерухомо стояла на узбіччі й водій вирішив перевірити запис зі своєї приладової камери. З подивом він побачив моторошний примарний силует, описавши його як людську фігуру, що стоїть, з ногами, які видніються, і додав, що інших машин у полі зору не було.

Варто відзначити, що шосе SR 87 вважається однією з найнебезпечніших доріг Арізони.

Шосе SR 87 вважається однією з найнебезпечніших доріг Арізони. Фото: FOX News

Люди доволі часто стають свідками подій, які досить важко пояснити та прийняти. Сім'я, яку прозвали "Аддамс", стверджує, що у своєму "будинку з привидами" вони чують голоси потойбічних істот і відчувають запах тухлих яєць.

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