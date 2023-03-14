С молотками и мачете: похороны закончились массовой дракой двух враждующих семей (видео)

Полиция арестовала семерых мужчин. Два человека получили серьезные ранения. Одним из них был подросток, который оказался в больнице с ножевыми ранениями.

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В Суонси (Великобритания) две враждующие семьи устроили драку прямо посреди кладбища. Об этом сообщает Daily mail.

На опубликованном видео видно, как мужчина по имени 45-ти летний Джеймс Коффи преследует другого человека в своем фургоне через ряды надгробий. Затем он выскакивает из фургона и начинает бежать за ним уже с битой в руках. Его поддерживают другие мужчины, которые выскакивают из автомобиля с молотком и кирпичом.

Джеймс Коффи, 45 лет, был заключен в тюрьму на два года и три месяца Фото: Media Wales

Другие участники конфликта использовали мачете и деревянные доски, в результате чего два человека были серьезно ранены, включая одного подростка, который был госпитализирован с ножевыми ранениями.

Полиция задержала семерых мужчин. Водитель фургона был приговорен к двум годам и трем месяцам тюремного заключения, а остальные участники драки были приговорены к заключению от 1,5 до 3 лет. Два подростка получили условный срок и им было поручено выполнять неоплачиваемую работу.

У каждого из них уже были многочисленные судимости за побои и нарушение общественного порядка.

Полиция задержала семерых мужчин

Пример с людей берут и животные в Британии. На одной из ферм живет козел-драчун по имени Гарри, который систематически терроризирует не только других животных, но и доставляет много хлопот местным жителям. Однажды он совершил "преступление", за которое хозяйка посадила его в "одиночную камеру".

Ранее Фокус писал, что известного телеведущего Валерия Ославского избили в Одессе. По предварительным данным, сотрудник телеканала Freedom вмешался в семейный конфликт своих соседей, из-за чего дебошир набросился на него с кулаками.

Также сообщалось, что в Германии чеченец избил бойца ВСУ, который лечился после ранения. По информации украинского консульства, конфликт возник после того, как охранник гостиницы сделал предупреждение относительно дресс-кода украинского бойца когда тот вошел в бар в военной форме.