З молотками та мачете: похорон закінчився масовою бійкою двох сімей що ворогують (відео)

Поліція заарештувала сімох чоловіків. Двоє людей отримали серйозні поранення. Одним із них був підліток, який опинився в лікарні через ножові поранення.

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У Суонсі (Великобританія) дві сім'ї що ворогують влаштували бійку прямо посеред цвинтаря. Про це повідомляє Daily mail.

На опублікованому відео видно, як чоловік на ім'я 45-річний Джеймс Коффі переслідує іншу людину у своєму фургоні через ряди надгробків. Потім він вискакує з фургона і починає бігти за ним уже з битою в руках. Його підтримують інші чоловіки, які вискакують з автомобіля з молотком та цеглою.

Джеймс Коффі, 45 років, був ув'язнений на два роки і три місяці Фото: Media Wales

Інші учасники конфлікту використовували мачете та дерев'яні дошки, внаслідок чого двох людей було серйозно поранено, включно одного підлітка, якого було госпіталізовано з ножовими пораненнями.

Поліція затримала сімох чоловіків. Водія фургона було засуджено до двох років і трьох місяців тюремного ув'язнення, а решту учасників бійки було засуджено до ув'язнення від 1,5 до 3 років. Двоє підлітків отримали умовний термін і їм було доручено виконувати неоплачувану роботу.

Кожен з них уже мав численні судимості за побої та порушення громадського порядку.

Поліція затримала сімох чоловіків

Приклад із людей беруть і тварини у Британії. На одній із ферм живе козел-забіяка на ім'я Гаррі, який систематично тероризує не лише інших тварин, а й завдає багато турбот місцевим жителям. Якось він скоїв "злочин", за який господиня посадила його в "одиночну камеру".

Раніше Фокус писав, що відомого телеведучого Валерія Ославського побили в Одесі. За попередніми даними, співробітник телеканалу Freedom втрутився у сімейний конфлікт своїх сусідів, через що бешкетник накинувся на нього з кулаками.

Також повідомлялося, що в Німеччині чеченець побив бійця ЗСУ, який лікувався після поранення. За інформацією українського консульства, конфлікт виник після того, як охоронець готелю зробив попередження щодо дрес-коду українського бійця, коли той увійшов до бару у воєнній формі.