"Жизнь в опасности": автор фото бронепоезда Путина жалуется на слежку ФСБ (фото)

После того, как 31-летний Михаил Коротков начал фотографировать бронепоезд президента РФ, на его YouTube-канале начали появляться странные комментарии. В них были расшифровки его частных телефонных разговоров.

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Россиянин несколько лет выслеживал бронепоезд президента РФ Владимира Путина и фотографировал его на свою камеру. В один момент российские спецслужбы дали ему понять, что так делать не стоит, пишет портал The Washington Post.

31-летний Михаил Коротков несколько лет выслеживал тот самый секретный бронепоезд, который глава государства использует в качестве главного источника передвижения по регионам РФ.

Россиянин вспоминает, что на поезде не было совершенно никаких идентификационных номеров, а окна во время движения были постоянно закрыты. Из очевидных внешних отличий еще есть купол наверху одного из вагонов, который по всей видимости необходим для связи.

Россиянин регулярно делал кадры различных поездов Фото: The Washington Post

"Он мчится как сумасшедший, и все другие запланированные поезда уступают ему дорогу", — прокомментировал россиянин, добавив, что с началом пандемии COVID-19 в 2020 году количество вагонов резко увеличилось.

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Михаил Коротков отмечает, что поиск поезда и процесс фотографирования был для него ужасающим и волнующим. Он много времени отдавал своему хобби, пытался сделать редкие фотографии и совершенно не думал о последствиях. Многие отговаривали его от столь опасной деятельности, но мужчина был настроен решительно. Как только у него появлялась информация о том, что поезд выехал из Москвы, тот сразу мчался на рельсы с камерой.

Позже на фотографа началась "охота" российских спецслужб. В мае 2021 года на его YouTube-канале начали появляться необычные комментарии с дословной расшифровкой приватных телефонных разговоров.

"Я сказал родителям, что моя жизнь в опасности", — вспоминает мужчина и после этого решил приостановить вою деятельность.

После начала частичной мобилизации Михаил Коротков осознал, что пришло время покинуть пределы РФ и начать жизнь с чистого листа. Ему пришло две повестки, но к тому моменту он был уже в Казахстане, откуда улетел на Шри-Ланку.

Секретный бронепоезд Владимира Путина: что о нем известно

По информации росСМИ, российский президент пересел на этот вид транспорта окончательно еще весной 2021 года. С того момента, как ВС РФ начали готовиться к полномасштабной войне с Украиной. Выбран поезд не просто так, а из соображений безопасности — его намного сложнее отследить, чем самолет.

Бронетранспорт был подготовлен еще в 2014 году и с тех пор глава Кремля время от времени пользовался его услугами. Полномасштабная война вынудила его делать это чаще, так как две из любимых резиденций президента расположены на побережье Черного моря, а из-за активных боевых действий полеты там запрещены.

Внутри поезда есть отдельный вагон со спальней, рабочий кабинет, вагон для персонала, спецсвязь — все удобства в одном месте. При этом, внешне он практически ничем не отличается от тех вагонов, которые ежедневно осуществляют пассажирские перевозки россиян. Стоимость такого транспорта составляет более миллиарда рублей.

Что известно о секретном бронепоезде Путина Фото: Railgallery

Напомним, 18 февраля СМИ писали, что бронепоезд Путина вызвал пробки на железной дороге во время поездки на Валдай.