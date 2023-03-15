"Життя в небезпеці": автор фото бронепоїзда Путіна скаржиться на стеження ФСБ (фото)

Після того, як 31-річний Михайло Коротков почав фотографувати бронепоїзд президента РФ, на його YouTube-каналі почали з'являтися дивні коментарі. Вони були розшифровки його приватних телефонних розмов.

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Росіянин кілька років відстежував бронепоїзд президента РФ Володимира Путіна та фотографував його на свою камеру. Одного разу російські спецслужби дали йому зрозуміти, що так робити не варто, пише портал The Washington Post.

31-річний Михайло Коротков кілька років вистежував той самий секретний бронепоїзд, який глава держави використовує як головне джерело пересування регіонами РФ.

Росіянин згадує, що на поїзді не було жодних ідентифікаційних номерів, а вікна під час руху були постійно зачинені. З очевидних зовнішніх відмінностей ще є купол нагорі одного з вагонів, який, мабуть, необхідний для зв'язку.

Росіянин регулярно робив кадри різних поїздів Фото: The Washington Post

"Він мчить як божевільний, і всі інші заплановані поїзди поступаються йому дорогою", — прокоментував росіянин, додавши, що з початком пандемії COVID-19 у 2020 році кількість вагонів різко збільшилася.

Загрози від ФСБ та вимушена еміграція: що відомо про захоплення Михайла Короткова

Михайло Коротков зазначає, що пошук поїзда та процес фотографування був для нього жахливим та хвилюючим. Він багато часу віддавав своєму хобі, намагався зробити рідкісні фотографії та зовсім не думав про наслідки. Багато хто відмовляв його від такої небезпечної діяльності, але чоловік був налаштований рішуче. Як тільки у нього з'являлася інформація про те, що поїзд виїхав із Москви, той одразу мчав на рейки з камерою.

Пізніше на фотографа почалося "полювання" російських спецслужб. У травні 2021 року на його YouTube-каналі почали з'являтися незвичайні коментарі з дослівним розшифруванням приватних телефонних розмов.

"Я сказав батькам, що моє життя в небезпеці", — згадує чоловік і після цього вирішив призупинити свою діяльність.

Після початку часткової мобілізації Михайло Коротков усвідомив, що настав час покинути межі РФ і почати життя з аркуша. Йому прийшло дві повістки, але на той момент він був уже в Казахстані, звідки відлетів на Шрі-Ланку.

Секретний бронепоїзд Володимира Путіна: що про нього відомо

За інформацією росЗМІ, російський президент пересів на цей вид транспорту ще навесні 2021 року. З того моменту, як ЗС РФ почала готуватися до повномасштабної війни з Україною. Обрано поїзд не просто так, а з міркувань безпеки — його набагато складніше відстежити, ніж літак.

Бронетранспорт був підготовлений ще у 2014 році і з того часу голова Кремля час від часу користувався його послугами. Повномасштабна війна змусила його робити це частіше, оскільки дві улюблені резиденції президента розташовані на узбережжі Чорного моря, а через активні бойові дії польоти там заборонені.

Всередині поїзда є окремий вагон зі спальнею, робочий кабінет, вагон для персоналу, спецзв'язок — всі зручності в одному місці. При цьому зовні він практично нічим не відрізняється від вагонів, які щодня здійснюють пасажирські перевезення росіян. Вартість такого транспорту становить понад мільярд рублів.

Що відомо про секретний бронепоїзд Путіна Фото: Railgallery

Нагадаємо, 18 лютого ЗМІ писали, що бронепоїзд Путіна викликав затори на залізниці під час поїздки на Валдай.