Теплоход "Агитатор" перевернулся в Москве: судно рискует уйти на дно, — росСМИ (фото)

Двухпалубное судно-банкетоход предназначено для праздничных мероприятий. "Агитатор", по словам журналистов, из-за благоприятных погодных условий скоро утонет.

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Теплоход "Агитатор" затонул в Москве-реке, оперативные службы посчитали происшествие "кораблекрушением". Об этом сообщило российское медиа Baza.

"Стоит понимать, что практически любое происшествие с судами на воде помечается такой отметкой", — отметили журналисты.

По данным медиа, 23 марта принадлежащее компании "Бриг" судно завалилось на бок и частично затонуло в районе Нагатинского затона, крупнейшей поймы Москвы-реки. Лед скоро растает и "Агитатор" пойдет к дну, обратили внимание авторы.

Людей на теплоходе во время происшествия не было, никто не пострадал, добавили источники 360tv.

Корабль прошел полную реконструкцию в 2004 году

Двухпалубный "Агитатор" — это судно-банкетоход, на котором устраиваются праздничные мероприятия, говорится в описании на одном из сайтов аренды.

Корабль прошел полную реконструкцию в 2004 году и курсирует по рекам Москвы и Московской области.

Длина корпуса "Агитатора" — 42 метра, а его вместительность — 80 сидячих мест в банкетном зале и 120 — в формате фуршета. Максимальная скорость хода судна — 20 км/ч.

Напомним, что 14 апреля 2022 года стало известно об уходе на дно ракетного крейсера "Москва" после ракетного удара ракетой комплекса "Нептун".

А в феврале этого года в Черном море возле Новороссийска утонуло торговое судно Seamar, на его борту было 11 моряков.

Фокус ранее писал, что судно RV Petrel, принадлежащее соучредителю корпорации Microsoft, миллиардеру Полу Аллену перевернулось 22 марта в эдинбургском Имперском доке в Шотландии. Местные власти полагали, что на борту судна было около 50 человек.