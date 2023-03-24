Теплохід "Агітатор" перекинувся в Москві: судно ризикує піти на дно, — росЗМІ (фото)

Двопалубне судно-банкетохід призначене для святкових заходів. "Агітатор", за словами журналістів, через сприятливі погодні умови скоро потоне.

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Теплохід "Агітатор" затонув у Москві-ріці, оперативні служби вважають подію "корабельною аварією". Про це повідомило російське медіа Baza.

"Варто розуміти, що практично будь-яка подія із суднами на воді позначається такою відміткою", — зазначили журналісти.

За даними медіа, 23 березня судно, що належало компанії "Бриг", завалилося на бік і частково затонуло в районі Нагатинського затону, найбільшої заплави Москви-ріки. Лід скоро розтане і "Агітатор" піде на дно, звернули увагу автори.

Людей на теплоході під час події не було, ніхто не постраждав, додали джерела 360tv.

Корабель пройшов повну реконструкцію в 2004 році

Двопалубний "Агітатор" — це судно-банкетохід, на якому влаштовують святкові заходи, йдеться в описі на одному з сайтів оренди.

Корабель пройшов повну реконструкцію в 2004 році і курсує річками Москви і Московської області.

Довжина корпусу "Агітатора" — 42 метри, а його місткість — 80 сидячих місць у банкетному залі і 120 — у форматі фуршету. Максимальна швидкість ходу судна — 20 км/год.

Нагадаємо, що 14 квітня 2022 року стало відомо про те, що ракетний крейсер "Москва" пішов на дно після ракетного удару комплексу "Нептун".

А у лютому цього року в Чорному морі біля Новоросійська потонуло торгове судно Seamar, на його борту було 11 моряків.

Фокус раніше писав, що судно RV Petrel, що належить співзасновнику корпорації Microsoft, мільярдеру Полу Аллену, перекинулося 22 березня в единбурзькому Імперському доці в Шотландії. Місцева влада вважала, що на борту судна було приблизно 50 осіб.