"Боится двойников": военный обозреватель объяснил последние странности с внешностью Путина

Метаморфозы с внешним видом президента РФ Владимира Путина, как считает представитель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, можно объяснить просто.

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Медицинские препараты, количество употребляемой воды и пищи, а также антибиотики способны спровоцировать комплекс реакций, которые могут сопровождать человека. Такое мнение Александр Коваленко выразил YouTube -каналу "В гостях у Гордона", обсуждая изменения во внешности российского диктатора Владимира Путина.

Эксперт считает, что, скорее всего, у президента РФ нет двойников. Все метаморфозы с его внешним видом можно объяснить гораздо проще.

Вопрос о двойнике вызывает у Коваленко иронию. Он напомнил, что в 2015 году российский политик исчез на 11 дней, что было для него совсем не свойственно. У главы Кремля еще был период, когда он пол года не совершал поездки за границу, но будь у него двойники, именно они могли выполнять функции на его должности. Также во время пандемии COVID-19 Путин практически год находился в Ново-Огарево, где располагается одна из резиденций диктатора.

"Есть ли у Путина двойники? Здесь однозначный ответ — нет. Путин боится двойников", – отметил военный обозреватель.

Коваленко напомнил, что в пожилом возрасте внешность испытывает влияние разных факторов. Количество воды, пищевые продукты или антибиотики способны наносить существенные последствия пожилому организму диктатора. Коваленко предположил, что, скорее всего, это результат антибиотиков или других медицинских препаратов, в частности гормонального типа.

"Это может быть комплексом реакций, которые могут сопровождать человека, находящегося на какой-либо поддержке препаратами", – добавил он.

Напомним, Путин прибыл 19 марта в оккупированный Мариуполь. Он на камеру встретился как с местными жителями. В соцсетях обратили внимание на его лицо.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал несколько фото, на которых заметны отличия во внешности главы Кремля. Он предположил, что в украинский город ездил двойник, поскольку есть существенные отличия в подбородке диктатора, который недавно выглядел совсем другим.