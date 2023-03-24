"Боїться двійників": військовий оглядач пояснив останні дивацтва із зовнішністю Путіна

Метаморфози з зовнішнім виглядом президента РФ Володимира Путіна, як вважає представник групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, можна пояснити просто.

Related video

Медичні препарати, кількість спожитої води та їжі, а також антибіотики здатні спровокувати комплекс реакцій, які можуть супроводжувати людину. Таку думку Олександр Коваленко висловив YouTube-каналу "В гостях у Гордона", обговорюючи зміни у зовнішності російського диктатора Володимира Путіна.

Експерт вважає, що, найімовірніше, у президента РФ немає жодних двійників. Усі метаморфози з його зовнішнім виглядом можна пояснити набагато простіше.

Питання щодо двійника викликає у Коваленка іронію. Він нагадав, що у 2015 році російський політик зник на 11 днів, що було для нього зовсім не властиво. В очільника Кремля ще був період, коли він пів року не здійснював поїздки за кордон, але якби у нього були двійники, саме вони могли виконувати функції на його посаді. Також під час пандемії COVID-19 Путін практично рік перебував в Ново-Огарьово, де розташовується одна з резиденцій диктатора.

"Чи є у Путіна двійники? Тут однозначна відповідь — ні. Путін боїться двійників", – зазначив військовий оглядач.

Коваленко нагадав, що у літньому віці зовнішність зазнає впливу різних факторів. Кількість води, харчові продукти або антибіотики здатні завдавати суттєвих наслідків немолодому організму диктатора. Коваленко припустив, що швидше за все це результат антибіотиків або інших медичних препаратів, зокрема гормонального типу.

"Це може бути комплексом реакцій, які можуть супроводжувати людину, яка перебуває на якійсь підтримці препаратами", – додав він.

Нагадаємо, Путін прибув 19 березня до окупованого Маріуполя. Він на камеру зустрівся наче з місцевими мешканцями. У соцмережах звернули увагу на його обличчя.

Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував кілька фото, на яких помітні відмінності в зовнішності голови Кремля. Він припустив, що до українського міста їздив двійник, оскільки є суттєві відмінності у підборідді диктатора, який нещодавно мав зовсім інший вигляд.