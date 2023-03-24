"Я отправил их в рай": в Турции отец убил двоих малолетних сыновей

Мужчина решил отправить своих 13-летнего и 10-летнего сыновей "на небо", убил их и сам сообщил полиции.

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В Турции в провинции Коджаэли произошел вопиющий случай. Отец убил двоих сыновей 10 и 13 лет. Об этом сообщает турецкое издание Оnedio.

Вчера, 23 марта в городе Керфез задержали мужчину, который рассказал правоохранителям, что убил своих сыновей. Мужчину задержали на улице стражи порядка, когда заметили, что он странно ведет себя.

"Я отправил своих детей в рай", — сказал он полицейским.

Правоохранители решили проверить информацию и отправились в дом, где жил мужчина. Там в постели нашли мертвыми двоих его сыновей. Детям было 13 и 10 лет.

Отца детей задержали. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По версии полиции, мужчина утопил сыновей.

Известно, что в день инцидента мужчина около 22.30 забрал своих детей из дома, где они жили с женой, и привел их в дом своей матери в том же районе. Женщины на момент убийства внуков в доме не было, она уехала в гости в Анталию.

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