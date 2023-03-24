"Я відправив їх у рай": в Туреччині батько вбив двох малолітніх синів

Чоловік вирішив відправити своїх 13-річного та 10-річного синів "на небо", вбив їх і сам повідомив поліції.

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У Туреччині в провінції Коджаелі стався кричущий випадок. Батько вбив двох своїх синів 10 і 13 років. Про це повідомляє турецьке видання Оnedio.

Вчора, 23 березня в місті Керфез затримали чоловіка, який розповів правоохоронцям, що вбив своїх синів. Чоловіка затримали на вулиці стражі порядку, коли помітили, що він дивно поводиться.

"Я відправив своїх дітей у рай", — сказав він поліцейським.

Правоохоронці вирішили перевірити інформацію і вирушили до будинку, де мешкав чоловік. Там у ліжку знайшли мертвими двох його синів. Дітям було 13 і 10 років.

Батька дітей затримали. Поліція з'ясовує усі обставини події. За версією поліції, чоловік втопив синів.

Відомо, що в день інциденту чоловік близько 22:30 забрав своїх дітей із будинку, де вони жили з дружиною, і привів їх до будинку своєї матері в тому ж районі. Жінки на момент вбивства онуків в будинку не було, вона поїхала в гості до Анталії.

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