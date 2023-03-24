Могли искать цели ВС РФ: разведывательный самолет и истребители Британии пролетели мимо Крыма

Лондон направил военную авиацию, включая Eurofighter Typhoon, в Черное море. Официальные представители Министерства обороны Великобритании пока никак не комментировали разведывательные мероприятия.

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Самолеты Королевских воздушных сил Великобритании пролетели над акваторией Черного моря. Об этом свидетельствуют данные Flightradar за 24 марта.

Сервис, с помощью которого отслеживается движение авиасудов, зафиксировал британский разведывательный самолет Boeing RC-135 в западной части Черного моря. Два истребителя Eurofighter Typhoon сопровождали его в воздухе.

Маршрут движения самолетов прошел вблизи временно оккупированного Крыма. Российские пилоты побоялись приближаться к боевым британским самолетам. ВКС РФ продемонстрировали свою беспомощность. Официальные представители Министерства обороны Великобритании пока никак не комментировали разведывательные мероприятия.

Напомним, 14 марта российский истребитель столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве Черного моря. Военный самолет РФ умышленно выбросил топливо, помешав движению беспилотника. В Пентагоне приняли решение сбить свой дрон. Впоследствии он самостоятельно упал в море.

В США 22 марта рассказали, где летают беспилотники после инцидента с MQ-9 Reaper. Пентагон направляет свои дроны – разведчики к югу от Крыма.

В администрации президента США отреагировали на событие. Представитель Белого дома Джон Кирби 23 марта заявил, что решение Кремля вручить награду военному пилоту, спровоцировавшему инцидент, выглядит бессмысленно, поскольку прежде всего он нарушил правила безопасности и мог погибнуть сам. Российская и американская авиация действовали над Черным морем, когда началось масштабное вторжение захватчиков РФ на территорию Украины, но это первый случай непосредственного столкновения, который мог привести к опасной эскалации. Российские пилоты остались живы благодаря случаю.