"Не сильно провоцировать": в США рассказали, где летают беспилотники после инцидента с MQ-9 REAPER

По словам журналистов, Штаты запускают дроны-разведчики еще южнее оккупированного Крыма, чтобы не допустить прямого конфликта с Россией. Однако у некоторые чиновники хотят вернуть БПЛА на маршруты, которые сейчас контролирует РФ.

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Соединенные Штаты направляют свои дроны –разведчики южнее Крыма над Черным морем после инцидента с MQ-9 Reaper. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Издание пишет, что Штаты всегда запускали беспилотники только над международным пространством в Черном море. Однако после того, как российский военный самолет сбил БПЛА MQ-9 Reaper в прошлый вторник, дроны начали запускать южнее, подальше о воздушного пространства, окружающего оккупированный Россией Крым.

По словам одного из источников, маршруты выстраиваются таким образом, чтобы "не слишком провоцировать" Россию. Так, администрация президента США Джо Байдена старается максимально избежать прямого военного конфликта между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, по словам источника, полеты американских дронов пока будут продолжаться. Более того, у некоторых чиновников есть "аппетит" вернуться на те маршруты, которые сейчас контролирует РФ.

Также сообщается, что Россия может попытаться в одностороннем порядке объявить о более широких границах воздушного пространства, чтобы заставить дроны ВВС США летать еще дальше.

Журналисты также заявили, что пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что Штаты продолжат запускать беспилотники в Черном море в международном пространстве, так как это не нарушает международное право. Правда, лично он отказался сообщить о том, были ли изменены маршруты БПЛА.

"Я не собираюсь из соображений оперативной безопасности вдаваться в подробности маршрутов, миссий, сроков и тому подобного", — сказал Райдер.

Напомним, инцидент произошел 14 марта в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один из истребителей ВКС РФ повредил проппелер беспилотника MQ-9 Reaper в хвостовой части, после чего он рухнул в международных водах к юго-западу от Крыма.

РосСМИ сообщили, что подводный робот Минобороны РФ нашел части беспилотника MQ-9 Reaper. По данным журналистов, сбитый истребителем Су-27 американский дрон был на морской глубине до 900 метров и в 60 километрах от Севастополя. Российским военным интересна его электронная начинка и двигатель.

Также сообщалось, что США запустили над Черным морем дрон RQ-4 Global Hawk после инцидента с MQ-9. Военный беспилотник взлетел с авиабазы НАТО в Италии и провел разведку недалеко от берегов Крыма и России.