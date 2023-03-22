"Не сильно провокувати": у США розповіли, де літають безпілотники після інциденту з MQ-9 REAPER

За словами журналістів, Штати запускають дрони-розвідники ще на південь від окупованого Криму, щоб не допустити прямого конфлікту з Росією. Однак деякі чиновники хочуть повернути БПЛА на маршрути, які зараз контролює РФ.

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Сполучені Штати направляють свої дрони – розвідники на південь від Криму над Чорним морем після інциденту з MQ-9 Reaper. Про це пише видання CNN із посиланням на неназваних офіційних осіб США.

Видання пише, що Штати завжди запускали безпілотники лише над міжнародним простором у Чорному морі. Однак після того, як російський військовий літак збив БПЛА MQ-9 Reaper минулого вівторка, дрони почали запускати південніше, трохи далі від повітряного простору, що оточує окупований Росією Крим.

За словами одного з джерел, маршрути вишиковуються таким чином, щоб "не надто провокувати" Росію. Так, адміністрація президента США Джо Байдена намагається максимально уникнути прямого військового конфлікту між Москвою та Вашингтоном.

Крім того, за словами джерела, польоти американських дронів поки триватимуть. Щобільше, деякі чиновники мають "апетит" повернутися на ті маршрути, які зараз контролює РФ.

Також повідомляється, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про ширші межі повітряного простору, щоб змусити дрони ВПС США літати ще далі.

Журналісти також заявили, що прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Штати продовжать запускати безпілотники у Чорному морі у міжнародному просторі, оскільки це не порушує міжнародне право. Щоправда, особисто він відмовився повідомити про те, чи було змінено маршрути БПЛА.

"Я не збираюся з міркувань оперативної безпеки вдаватися до подробиць маршрутів, місій, термінів тощо", — сказав Райдер.

Нагадаємо, інцидент стався 14 березня у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Один із винищувачів ВКС РФ пошкодив пропелер безпілотника MQ-9 Reaper у хвостовій частині, після чого він звалився в міжнародних водах на південний захід від Криму.

РосЗМІ повідомили, що підводний робот Міноборони РФ знайшов частини безпілотника MQ-9 Reaper. За даними журналістів, збитий винищувачем Су-27 американський дрон був на морській глибині до 900 метрів і за 60 кілометрів від Севастополя. Російським військовим цікава його електронна начинка та двигун.

Також повідомлялося, що США запустили над Чорним морем дрон RQ-4 Global Hawk після інциденту з MQ-9. Військовий безпілотник злетів з авіабази НАТО в Італії та провів розвідку неподалік берегів Криму та Росії.