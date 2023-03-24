Могли шукати цілі ЗС РФ: розвідувальний літак та винищувачі Британії пролетіли біля Криму

Лондон направив військову авіацію, включно з Eurofighter Typhoon, у Чорне море. Офіційні представники Міністерства оборони Великої Британії наразі ніяк не коментували розвідувальні заходи.

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Літаки Королівських повітряних сил Великої Британії пролетіли над акваторією Чорного моря. Про це свідчать дані Flightradar за 24 березня.

Сервіс, за допомогою якого відстежується рух авіасуден, зафіксував британський розвідувальний літак Boeing RC-135 у західній частині Чорного моря. Два винищувачі Eurofighter Typhoon його супроводжували у повітрі.

Маршрут руху літаків пройшов поблизу тимчасово окупованого Криму. Російські пілоти побоялися наближатися до бойових британських літаків. ВКС РФ продемонстрували свою безпорадність. Офіційні представники Міністерства оборони Великої Британії наразі ніяк не коментували розвідувальні заходи.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Військовий літак РФ навмисне викинув паливо, завадивши руху безпілотника. У Пентагоні ухвалили рішення збити свій дрон. Згодом він самостійно впав в море.

У США 22 березня розповіли, де літають безпілотники після інциденту з MQ-9 Reaper. Пентагон направляє свої дрони – розвідники на південь від Криму.

В адміністрації президента США відреагували на подію. Представник Білого дому Джон Кірбі 23 березня заявив, що рішення Кремля вручити нагороду військовому пілоту, який спровокував інцидент, виглядає безглуздо, оскільки насамперед він порушив правила безпеки і міг загинути сам. Російська й американська авіація діяли над Чорним морем, відколи почалося масштабне вторгнення загарбників РФ на територію України, але це перший випадок безпосереднього зіткнення, який міг призвести до небезпечної ескалації. Російські пілоти залишилися живі завдяки випадку.