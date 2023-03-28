"Аналогов нет": в РФ не могут построить атомный ледокол "Россия" без украинских деталей, — СМИ

По информации росмедиа, ледокол "Россия" должен был быть спущен с судоверфи "Звезда" в 2027 году. Однако из-за нехватки технических деталей стоимость работ над судном возросла, а сами сроки спуска ледокола на воду сдвинули.

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В РФ не смогут вовремя построить и спустить на воду атомный ледокол "Россия", так как для судна необходимы уникальные детали, производимые только в Украине. Об этом 28 марта сообщило росСМИ "Комерсантъ".

Ранее в России предполагали, что помочь оснастить ледокол необходимыми деталями — кронштейнами гребных валов, ледовыми зубами и кронштейнами пера руля — сможет завод "Энергомашспецсталь" в Краматорске (Донецкая область).

Однако украинское производство было уничтожено ВС РФ в мае 2022 года. Оккупанты разбомбили размещенный на территории города завод.

Пока достать аналоговые детали, необходимые для строительства ледокола, невозможно.

Чем занималось украинское предприятие "Энергомашспецсталь"

ПАО "Энергомашспецсталь" (г. Краматорск, Донецкая обл.) – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. Продукция с маркой ЭМСС известна в более чем 50 странах мира.

В результате ракетно-бомбового удара, нанесенного Российской Федерацией вечером 5 мая, было уничтожено оборудование кузнечно-прессового цеха завода. В частности, повреждены автоматизированные ковочные комплексы и насосно-аккумуляторная станция.

Ледокол "Россия": что известно об его постройке

О создании в РФ дизельных и атомных ледоколов, которые якобы не имеют аналогов в мире, российский президент Владимир Путин заявлял еще в начале ноября 2020 года.

"За ними будущее, и уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, к поиску и внедрению смелых технических решений", — заявил тогда Путин.

Одним из таких суден должен был стать атомный ледокол, названный в честь страны-создателя.

"Россию" должны были построить на судоверфи "Звезда". Спуск на воду планировался в 2027 году.

Однако уже сейчас, по информации "Комерсантъ", возникли отставания по изготовлению крупных корпусных отливок. Кроме того создателям ледокола не удалось вписаться в смету и теперь придется заплатить несколько больше за ядерную энергетическую установку судна. Речь идет об увеличении стоимости госконтракта на 40–60%.

Кроме того, согласно данным СМИ из собственных источников, есть отставание в проведении работ и со стороны самой "Звезды": для его сокращения судоверфи необходимо привлечь больше рабочих для корпусных и сварочных работ на ледоколе.

Напомним, 6 января Украина отказалась обслуживать дальше ракетный комплекс РФ "Сатана". По словам представителя Кабмина в Верховной Раде, Украина расторгла соглашение об обслуживании ракетных комплексов, подписанное с Россией 21 февраля 2006 года.

А в ноябре 2022 года мы информировали о том, что в иранском дроне Shahed 136 нашли детали из Украины, США и Европы. Как рассказали в ГУР, остальные части беспилотника HESA собрала из американских и европейских деталей, произведенных 2-3 года назад, которые закупила через третьи страны