"Аналогів немає": у РФ не можуть побудувати атомний криголам "Росія" без українських деталей, — ЗМІ

За інформацією росмедіа, криголам "Росія" мав бути спущений із корабельні "Звезда" у 2027 році. Однак через брак технічних деталей вартість робіт над судном зросла, а саму датуи спуску криголама на воду відтермінували.

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У РФ не можуть вчасно побудувати та спустити на воду атомний криголам "Росія", оскільки для судна необхідні унікальні деталі, які виготовляють лише в Україні. Про це 28 березня повідомило росЗМІ "Комерсантъ".

Раніше в Росії припускали, що допомогти оснастити криголам необхідними деталями — кронштейнами гребних валів, льодовими зубами та кронштейнами керма — зможе завод "Енергомашспецсталь" у Краматорську (Донецька область).

Проте українське виробництво було знищено ЗС РФ у травні 2022 року. Окупанти розбомбили розміщений на території міста завод.

Поки дістати аналогові деталі, необхідні будівництва криголама, неможливо.

Чим займалося українське підприємство "Енергомашспецсталь"

ПАТ "Енергомашспецсталь" (м. Краматорськ, Донецька обл.) – найбільший український виробник спеціальних литих та кованих виробів індивідуального та дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики (вітро-, паро-, гідро-, атомної) та загального машинобудування. Продукція підприємства відома у більш ніж 50 країнах світу.

Внаслідок ракетно-бомбового удару, завданого Російською Федерацією увечері 5 травня, було знищено обладнання ковальсько-пресового цеху заводу. Зокрема, пошкоджено автоматизовані кувальні комплекси та насосно-акумуляторну станцію.

Криголам "Росія": що відомо про його будівництво

Про створення у РФ дизельних та атомних криголамів, які нібито не мають аналогів у світі, російський президент Володимир Путін заявляв ще на початку листопада 2020 року.

"За ними майбутнє, і впевнений, що наші талановиті кораблебудівники готові до новаторства, до пошуку та впровадження сміливих технічних рішень", — заявив Путін.

Одним із таких суден мав стати атомний криголам, названий на честь країни-творця.

"Росію" мали побудувати на корабельні "Звезда". Спуск на воду планувався 2027 року.

Проте вже зараз, за інформацією "Комерсантъ", виникли відставання у виготовленні великих корпусних виливків. Крім того, творцям криголама не вдалося вписатися в кошторис і тепер їм доведеться заплатити трохи більше за ядерну енергетичну установку судна. Йдеться про збільшення вартості держконтракту на 40–60%.

Крім того, згідно з даними ЗМІ із власних джерел, є відставання у проведенні робіт і з боку самої "Звезды": для його скорочення корабельні необхідно залучити більше робітників для корпусних та зварювальних робіт на криголамі.

Нагадаємо, 6 січня Україна відмовилася обслуговувати далі ракетний комплекс РФ "Сатана". За словами представника Кабміну у Верховній Раді, Україна розірвала угоду про обслуговування ракетних комплексів, підписану з Росією 21 лютого 2006 року.

А у листопаді 2022 року ми інформували про те, що в іранському дроні Shahed 136 знайшли деталі з України, США та Європи. Як розповіли в ГУР, решта безпілотника HESA зібрала з американських та європейських деталей, вироблених 2-3 роки тому, які закупила через треті країни.