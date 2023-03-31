Отбился от акулы: в Австралии рыбак истекая кровью три часа ждал помощи (фото)

Австралиец Адам Нортон был дважды укушен акулой и вынужден был ждать несколько часов на отдаленном острове, прежде чем пришла помощь. В воде можно было разглядеть, как хищник продолжает выжидать мужчину на мелководье.

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Рыбак Адам Нортон был дважды атакован акулой в районе островов Монтебелло в Австралии, в результате чего на его ноге осталась глубокая рваная рана. Об этом рассказывает Daily Mail.

Нападение случилось когда австралиец пришвартовывал катер после рыбалки со своим братом и приятелями. Он спрыгнул в воду и стал пробираться к берегу. Внезапно акула укусила его за ногу ниже колена. Он смог отбиться от нее и поплыл прочь, но хищник подплыл к нему снова и вцепился в ногу.

Пострадавшему удалось выбраться на берег, где его брат и друзья оказали первую помощь и остановили кровотечение. Однако из-за наличия акул в воде выбраться с острова не получалось еще три часа.

В воде можно было разглядеть, как акула продолжает выжидать Нортона на мелководье.

Австралиец Адам Нортон, который смог пережить нападение акулы Фото: Daily Mail

Наконец он заметил большое судно и сумел привлечь внимание пассажиров. Раненого мужчину доставили на другой остров, а затем в больницу вертолетом.

Австралиец отметил, что ему повезло, поскольку крупные сухожилия не были повреждены, но была серьезная рваная рана на стопе и до лодыжки, а также между пальцами ног и ниже колена.

Ранее Фокус писал, что в Австралии большая белая акула с головой проглотила дайвера. Эрик Нерхус, которого наполовину проглотил опасный хищник, сумел освободиться благодаря двум вещам. Австралиец был защищен свинцовым жилетом и имел при себе долото, с помощью которого атаковал акулу.

Также сообщалось, что в Австралии акула заплыла в реку и напала на подростка. В результате девочка скончалась от ран. 16-летняя австралийка каталась с друзьями на гидроцикле, затем прыгнула в воду и стала жертвой хищника.