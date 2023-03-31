Відбився від акули: в Австралії рибак стікаючи кров'ю три години чекав на допомогу (фото)

Австралієць Адам Нортон був двічі укушений акулою і змушений був чекати кілька годин на віддаленому острові, перш ніж прийшла допомога. У воді можна було розглянути, як хижак продовжує чатувати на чоловіка на мілководді.

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Рибак Адам Нортон був два рази атакований акулою в районі островів Монтебелло в Австралії, внаслідок чого на його нозі залишилася глибока рвана рана. Про це розповідає Daily Mail.

Напад трапився коли австралієць пришвартовував катер після риболовлі зі своїм братом та приятелями. Він стрибнув у воду і почав пробиратися до берега. Раптом акула вкусила його за ногу нижче коліна. Він зміг відбитися від неї та поплив геть, але хижак підплив до нього знову і вчепився в ногу.

Постраждалому вдалося вибратися на берег, де його брат та друзі надали першу допомогу та зупинили кровотечу. Однак через наявність акул у воді вибратися з острова не виходило ще три години.

У воді можна було розглянути, як акула продовжує чатувати на Нортона на мілководді.

Австралієць Адам Нортон, який зміг пережити напад акули Фото: Daily Mail

Нарешті, він помітив велике судно і зумів привернути увагу пасажирів. Пораненого чоловіка доставили на інший острів, а потім до лікарні гелікоптером.

Австралієць зазначив, що йому пощастило, оскільки великі сухожилля не були пошкоджені, але була серйозна рвана рана, а також між пальцями ніг та нижче коліна.

Раніше Фокус писав, що в Австралії велика біла акула з головою проковтнула дайвера. Ерік Нерхус, якого наполовину проковтнув небезпечний хижак, зумів звільнитися завдяки двом речам. Австралієць був захищений свинцевим жилетом і мав при собі долото, за допомогою якого атакував акулу.

Також повідомлялося, що в Австралії акула запливла в річку та напала на підлітка. Внаслідок цього дівчинка померла від ран. 16-річна австралійка каталася з друзями на гідроциклі, потім стрибнула у воду та стала жертвою хижака.