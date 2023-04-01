Ели акул и пили кровь черепах: семья из Великобритании 38 дней прожила в океане

Семья Робертсонов провела 38 дней на надувном плоту, а затем на стеклопластиковой лодке. Они смогли выжить питаясь рыбой, акулами, кровью черепах и небольшим количеством сушеного мяса черепах.

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Семья Робертсонов, которая находилась в море в течение 38 дней после того, как их судно было атаковано косатками в Тихом океане, поделилась своей историей выживания. Об этом сообщает Ladbible.

В январе 1971 года британская семья продала свою ферму в Стаффордшире и решила отправиться в морское путешествие по всему миру на своей лодке. В состав семьи входили Лин и Дугал Робертсоны, их дети Энн, Дугал, близнецы Нил и Сэнди. Однако спустя несколько месяцев после того как они отчалили от Галапагосских островов их лодка была атакована косатками и потерпела крушение.

Семья провела 38 дней на надувном плоту, а затем на стеклопластиковой лодке. Они смогли выжить, питаясь рыбой, акулами, кровью черепах и небольшим количеством сушеного мяса черепах.

Семья была спасена японским рыболовным траулером Toka Maru II Фото: Lad Bible

"У вас есть инстинкт, мы знали, что печень черепахи ядовита. Мы никогда не читали об этом, просто смотрели на нее и знали, что есть ее нельзя, тогда как печень акулы можно было есть. У тебя есть эта врожденная способность, и ты используешь ее в подобной ситуации. Я читал другие замечательные истории о выживании, где у людей был такой же опыт, и к ним пришло осознание того, что можно делать, а что нельзя", — рассказал Дугал младший.

Семья Робертсонов во время своего путешествия попробовала приготовить акулу-мако, которую им удалось поймать. Некоторые из ее зубов до сих пор выставлены в Национальном морском музее в Корнуолле.

Шторм, во время которого молния ударила в воду рядом с ними, стал наиболее ужасным моментом путешествия для семьи Робертсонов. Тем не менее на следующий день после этого они были спасены японским рыболовным траулером Toka Maru II, который ответил на их сигнал бедствия и нашел их.

Ранее Фокус писал, что в Австралии рыбак истекая кровью три часа ждал помощи. Австралиец Адам Нортон был дважды укушен акулой и вынужден был ждать несколько часов на отдаленном острове, прежде чем пришла помощь.

Также сообщалось, что кетчуп спас жизнь моряку, который месяц пробыл в открытом море. Элвис Франсуа, житель острова Синт-Мартен был унесен в Карибское море во время ремонта своей парусной лодки. Его спасли благодаря спасательной кампании под названием #FindtheKetchupBoatGuy, которая охватила почти 5 миллионов пользователей соцсетей и собрала более 4 тысяч лайков.