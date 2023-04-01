Їли акул і пили кров черепах: сім'я з Великої Британії 38 днів прожила в океані

Сім'я Робертсонів провела 38 днів на надувному плоту, а потім на склопластиковому човні. Вони змогли вижити харчуючись рибою, акулами, кров'ю черепах і невеликою кількістю сушеного м'яса черепах.

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Сім'я Робертсонів, яка перебувала в морі протягом 38 днів після того, як їхнє судно було атаковане косатками в Тихому океані, поділилася своєю історією виживання. Про це повідомляє Ladbible.

У січні 1971 року британська сім'я продала свою ферму в Стаффордширі та вирішила вирушити в морську подорож по всьому світу на своєму човні. До складу сім'ї входили Лін і Дугал Робертсони, їхні діти Енн, Дугал, близнюки Ніл і Сенді. Однак за кілька місяців після того, як вони відчалили від Галапагоських островів, їхній човен атакували косатки й він зазнав аварії.

Сім'я провела 38 днів на надувному плоту, а потім на склопластиковому човні. Вони змогли вижити, харчуючись рибою, акулами, кров'ю черепах і невеликою кількістю сушеного м'яса черепах.

Сім'ю було врятовано японським рибальським траулером Toka Maru II Фото: Lad Bible

"У вас є інстинкт, ми знали, що печінка черепахи отруйна. Ми ніколи не читали про це, просто дивилися на неї та знали, що їсти її не можна, тоді як печінку акули можна було їсти. У тебе є ця вроджена здатність, і ти використовуєш її в подібній ситуації. Я читав інші чудові історії про виживання, де в людей був такий самий досвід, і до них прийшло усвідомлення того, що можна робити, а що не можна", — розповів Дугал молодший.

Сім'я Робертсонів під час своєї подорожі спробувала приготувати акулу-мако, яку їм вдалося зловити. Деякі з її зубів досі виставлені в Національному морському музеї в Корнуоллі.

Шторм, під час якого блискавка вдарила у воду поруч із ними, став найжахливішим моментом подорожі для родини Робертсонів. Проте наступного дня після цього вони були врятовані японським рибальським траулером Toka Maru II, який відповів на їхній сигнал лиха і знайшов їх.

Раніше Фокус писав, що в Австралії рибалка стікаючи кров'ю три години чекав на допомогу. Австралієць Адам Нортон був двічі укушений акулою і змушений був чекати кілька годин на віддаленому острові, перш ніж прийшла допомога.

Також повідомлялося, що кетчуп врятував життя моряку, який місяць пробув у відкритому морі. Елвіса Франсуа, жителя острова Сінт-Мартен віднесло в Карибське море під час ремонту свого вітрильного човна. Його врятували завдяки рятувальній кампанії під назвою #FindtheKetchupBoatGuy, яка охопила майже 5 мільйонів користувачів соцмереж і зібрала понад 4 тисячі лайків.