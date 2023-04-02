Хотели построить баррикаду из людей: экоактивысты готовились сорвать скачки Grand National в Эйнтри (видео)

Во время собственного расследование журналисты медиа узнали, что более 100 активистов движения Animal Rebellion планировали помешать скачкам, на которые люди со всего мира уже поставили 300 миллионов фунтов стерлингов. Участники протеста планировали приклеить себя к трассе, на которой должны были стартовать лошади.

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Климатические активисты планируют сорвать ежегодные скачки Grand National, которые в этом году состоятся 15 апреля. Об этом пишет Daily Mail.

По информации медиа, журналисты которого провели собственное расследование, сорвать мероприятие хотят члены Animal Rebellion. Это движение, заявленная цель которого — заставить правительство принять меры в отношении системы питания на растительной основе.

Экоактивисты планируют ворваться в Эйнтри (трасса, расположенная в городе Эйнтри, недалеко от Ливерпуля. Открыта в 1953 году. Больше известна, как трасса для скачек, — ред.) с помощью болторезов и построить баррикаду из людей поперек трассы.

"Самые большие скачки в мире. У нас есть 600 миллионов человек, которые смотрят эти скачки по всему миру, у нас есть 300 миллионов фунтов стерлингов ставок на скачки, и мы просто собираемся их испортить", — сказала одна из участниц движения, выступая перед остальными членами Animal Rebellion.

Журналистам СМИ также удалось узнать, что срыв ежегодных скачек в Эйнтри — это только начала масштабной кампании защитников животных.

Газета сообщает, что более 100 активистов записались на участие 15 апреля, и группа планировала отвезти их на ипподром на микроавтобусах. Далее экоактивисты планировали приклеить себя к трассе, на которой должны были стартовать лошади.

В свою очередь в Animal Rebellion заявили, что разоблачение СМИ плана не сможет удержать членов движения от последующих акций протеста.

"В апреле этого года мы запускаем крупнейшую кампанию по защите животных и климата, которую когда-либо видела эта страна", — сказала одна из активисток по имени Роуз Паттерсон.

Напомним, 4 января в Берлине экоактивисты в форме ремонтников хотели повредить дорожное полотно. Инцидент произошел возле здания Минтранса ФРГ. Членов группировки "Последнее поколение" остановили когда те пытались подключить отбойные молотки к источнику электропитания.

Кроме того мы информировали о том, что в Мадриде эко-активистки приклеили себя к картинам Франсиско-Хосе де Гойи. Таким образом девушки выразили свой протест против климатических изменений и потери биоразнообразия.