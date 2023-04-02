Хотіли побудувати барикаду з людей: екоактивісти готувалися зірвати скачки Grand National в Ейнтрі (відео)

Під час власного розслідування журналісти медіа дізналися, що понад 100 активістів руху Animal Rebellion планували завадити кінним перегонам, на які люди з усього світу вже поставили 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Учасники протесту планували приклеїти себе до траси, на якій мали стартувати коні.

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Кліматичні активісти планували зірвати щорічні кінні перегони Grand National, які цього року відбудуться 15 квітня. Про це пише Daily Mail.

За інформацією медіа, журналісти якого провели власне розслідування, зірвати захід хочуть члени Animal Rebellion. Це рух, мета якого — змусити уряд вжити заходів щодо системи харчування на рослинній основі.

Екоактивісти планували увірватися в Ейнтрі (траса, розташована в місті Ейнтрі, неподалік Ліверпуля. Відкрита в 1953 році. Більше відома, як траса для перегонів, — ред.) за допомогою болторізів і побудувати барикаду з людей упоперек траси.

"Найбільші кінні перегони у світі. У нас є 600 мільйонів людей, які дивляться ці перегони по всьому світу, у нас є 300 мільйонів фунтів стерлінгів ставок на кінні перегони, і ми просто збираємося їх зіпсувати", — сказала одна з учасниць руху, виступаючи перед рештою членів Animal Rebellion.

Журналістам ЗМІ також вдалося дізнатися, що зрив щорічних перегонів в Ейнтрі — це лише початок масштабної кампанії захисників тварин.

Газета повідомляє, що понад 100 активістів записалися на участь 15 квітня, і організація планувала відвезти їх на іподром мікроавтобусами. Далі екоактивісти хотіли приклеїти себе до траси, на якій мали стартувати коні.

Зі свого боку, в Animal Rebellion заявили, що викриття ЗМІ плану не зможе утримати членів руху від наступних акцій протесту.

"У квітні цього року ми запускаємо найбільшу кампанію захисту тварин і клімату, яку коли-небудь бачила ця країна", — сказала одна з активісток, на ім'я Роуз Паттерсон.

Нагадаємо, 4 січня у Берліні екоактивісти у формі ремонтників хотіли пошкодити дорожнє полотно. Інцидент стався біля будівлі Мінтрансу ФРН. Членів угруповання "Останнє покоління" зупинили, коли ті намагалися під'єднати відбійні молотки до джерела електроживлення.

Крім того, ми інформували про те, що в Мадриді екоактивістки приклеїли себе до картин Франсіско-Хосе де Гої. Так дівчата висловили свій протест проти кліматичних змін та втрати біорізноманіття.