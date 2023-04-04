"Готов прогнуться": сын губернатора РФ объяснил, почему сбежал из-под ареста в Италии

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс сообщил российским журналистам, что на данный момент находится на территории РФ.

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Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс заявил, что сейчас пребывает на территории Российской Федерации и рассказал, почему сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Об этом пишет российское государственное издание "РИА Новости".

"Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им", — сказал Усс журналистам.

По словам Артема Усса, итальянский суд не оправдал его ожиданий по части объективности. Сын российского губернатора утверждает, что на международной арене против россиян сейчас "играют без правил".

"Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов прогнуться под давлением властей США", — заявил сын чиновника.

Напомним, что в октябре прошлого года Артема Усса арестовали в Италии по запросу США по подозрению в отмывании денег с помощью криптовалюты. По данным СМИ, сын российского чиновника был причастен к закупке и доставке в РФ товаров двойного назначения, в частности полупроводников, электроники и спутникового оборудования.

Издание Bloomberg сообщило, что 23 марта Артему Уссу удалось сбежать из-под домашнего ареста в Италии. Незадолго это этого суд принял решение об экстрадиции Усса в США, где его обвиняют в торговле технологиями и поддержке нынешнего режима РФ.

В издании La Repubblica 27 марта уточнили, что Артем Усс срезал электронный браслет и сел в автомобиль, после чего, вероятно, улетел частным рейсом по фальшивым документам. Журналисты предполагают, что к побегу сына красноярского губернатора могут быть причастны российские спецслужбы.