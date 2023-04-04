"Готовий прогнутися": син губернатора РФ пояснив, чому втік з-під арешту в Італії

Син губернатора Красноярського краю Артем Усс повідомив російських журналістів, що наразі знаходиться на території РФ.

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Син губернатора Красноярського краю Олександра Усса Артем Усс заявив, що зараз перебуває на території Російської Федерації та розповів, чому втік з-під домашнього арешту в Італії. Про це пише російське державне видання "РИА Новости".

"Я — в Росії! У ці кілька особливо драматичних днів зі мною поряд були сильні та надійні люди. Дякую їм", — сказав Усс журналістам.

За словами Артема Усса, італійський суд не виправдав його очікувань щодо об'єктивності. Син російського губернатора стверджує, що на міжнародній арені проти росіян зараз "грають без правил".

"Італійський суд, на неупередженість якого я спочатку розраховував, продемонстрував свою явну політичну заангажованість. На жаль, і він готовий прогнутися під тиском влади США", — заявив син чиновника.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Артема Усса заарештували в Італії на запит США за підозрою у відмиванні грошей за допомогою криптовалюти. За даними ЗМІ, син російського чиновника був причетний до закупівлі та доставки в РФ товарів подвійного призначення, зокрема напівпровідників, електроніки та супутникового обладнання.

Видання Bloomberg повідомило, що 23 березня Артему Уссу вдалося втекти з-під домашнього арешту в Італії. Незадовго це цього суд ухвалив рішення про екстрадицію Усса до США, де його звинувачують у торгівлі технологіями та підтримці нинішнього режиму РФ.

У виданні La Repubblica 27 березня уточнили, що Артем Усс зрізав електронний браслет і сів в автомобіль, після чого, ймовірно, відлетів приватним рейсом із фальшивими документами. Журналісти припускають, що до втечі сина красноярського губернатора можуть бути причетні російські спецслужби.