Масштабы впечатляют: Турция рекордно увеличила импорт дизельного топлива из РФ, — Bloomberg

По данным издания, только в марте Турция закупила 10 миллионов баррелей, что на 50% больше, чем в феврале.

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Турция выкупает миллионы баррелей дизеля из РФ, который не идет в страны ЕС из-за санкций. Об этом сегодня, 4 апреля, пишет Bloomberg.

Поставки дизельного топлива из РФ в Турцию установили рекорд за семь лет. Было ожидаемо, что Турция нарастит закупки с началом действия ограничений, но, как пишет издание, масштабы впечатляют: 10 миллионов баррелей в марте почти на 50% больше, чем в феврале.

Этого объема достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребность страны на пару недель.

"Турция выигрывает больше всего, поскольку получает доступ к проблемному российскому газойлю/дизелю. Это также означает, что Россия находит покупателя для своих поставок.", — сказал Юджин Линделл, руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании Facts Global Energy.

Общие показатели импорта в Турции выросли в марте именно благодаря поставкам из России. Что касается экспорта — он был относительно стабильным. Влияние недавних разрушительных землетрясений на потребности страны в импорте дизельного топлива оценить сложно.

"Единственное логическое заключение по Турции заключается в том, что нефтеперерабатывающая система работает на значительно более низком уровне. Связано ли это с землетрясением, еще предстоит выяснить", — сказал Линделл.

Кроме того, 22 марта стало известно, что в России хотят пересмотреть вопрос налогообложение нефтяных компаний для увеличения государственных доходов за счет получения большей доли продаж сырой нефти.

Нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС вступило в силу с 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

По информации Международного энергетического агентства в январе 2023 года доходы РФ от нефти составили $13 млрд — это на 36% меньше, чем год ранее. При этом совокупный объем нефтяного экспорта подрос почти на 300 000 баррелей в сутки, несмотря на снижение поставок в Европу на 450 000 баррелей в сутки.