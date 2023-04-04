Масштаби вражають: Туреччина рекордно збільшила імпорт дизельного палива із РФ, — Bloomberg

За даними видання, лише у березні Туреччина закупила 10 мільйонів барелів, що на 50% більше, ніж у лютому.

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Туреччина викуповує мільйони барелів дизеля з РФ, який не йде до країн ЄС через санкції. Про це сьогодні, 4 квітня, пише Bloomberg.

Постачання дизельного пального з РФ до Туреччини встановило рекорд за сім років. Очікувалося, що Туреччина наростить закупівлі з початком дії обмежень, але, як пише видання, масштаби вражають: 10 мільйонів барелів у березні, що майже на 50% більше, ніж у лютому.

Цього обсягу достатньо, щоб повністю задовольнити потреби країни на кілька тижнів.

"Туреччина виграє найбільше, оскільки отримує доступ до проблемного російського газойлю/дизеля. Це також означає, що Росія знаходить покупця для своїх постачань", — сказав Юджин Лінделл, керівник відділу нафтопереробки консалтингової компанії Facts Global Energy.

Загальні показники імпорту в Туреччині зросли у березні саме завдяки постачанню з Росії. Щодо експорту — він був відносно стабільним. Вплив нещодавніх руйнівних землетрусів на потреби країни в імпорті дизельного пального оцінити складно.

"Єдиний логічний висновок щодо Туреччини полягає в тому, що нафтопереробна система працює на значно нижчому рівні. Чи пов'язано це із землетрусом, ще належить з'ясувати", — сказав Лінделл.

Крім того, 22 березня стало відомо, що в Росії хочуть переглянути питання оподаткування нафтових компаній для збільшення державних доходів за рахунок більшої частки продажів сирої нафти.

Нафтове ембарго на морські постачання нафти з Росії до ЄС набуло чинності з 5 грудня 2022 року. Стеля цін на російську нафту була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

За інформацією Міжнародного енергетичного агентства, у січні 2023 року доходи РФ від нафти склали $13 млрд — це на 36% менше, ніж торік. При цьому сукупний обсяг нафтового експорту виріс майже на 300 000 барелів на добу, попри зниження постачання до Європи на 450 000 барелів на добу.